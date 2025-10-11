Nach Kehrtwende bei Flüchtlingsunterkunft Obergünzburger Bürgermeister erntet massive Kritik aus dem eigenen Marktrat: „Ich fühl mich da verarscht“

In der Ratssitzung in Obergünzburg gibt es Kritik an der abrupten Kehrtwende in Sachen Flüchtlingsunterkunft. Denn diese wurde im kleinen Kreis entschieden.