Obergünzburger Bürgermeister erntet massive Kritik aus dem eigenen Marktrat: „Ich fühl mich da verarscht“

Eine so kontroverse Aussprache wie diese dürfte in der jüngeren Geschichte des Marktgemeinderats Obergünzburg einzigartig sein: „Ich bin sehr enttäuscht, dass man so übergangen wurde“, sagte Harald Heisler. Robert Mahler drückte es weniger gewählt aus: „Ich fühl mich da verarscht.“ Florian Hawelka sprach von verlorenem Vertrauen, Sabine Schule fühlte sich „überfahren“, und Thomas Schillroth brachte die Kritik auf den Punkt: „Es kann nicht sein, dass sechs Leute über den Gemeinderat hinweg entscheiden – dann können die anderen 14 ja heimgehen!“
Nach Kehrtwende bei Flüchtlingsunterkunft
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden