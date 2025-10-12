Icon Menü
Obergünzburger Marktrat kritisiert Kehrtwende bei Flüchtlingsunterkunft

Kontroverse Aussprache

Obergünzburger Bürgermeister erntet massive Kritik aus dem eigenen Marktrat: „Ich fühl mich da verarscht“

In der Ratssitzung in Obergünzburg gibt es Kritik an der abrupten Kehrtwende in Sachen Flüchtlingsunterkunft. Denn diese wurde im kleinen Kreis entschieden.
Von Barbara Kettl-Römer
    •
    •
    •
    In diesem Gebäude am Forstweg sind aktuell die Flüchtlinge in Obergünzburg untergebracht.
    In diesem Gebäude am Forstweg sind aktuell die Flüchtlinge in Obergünzburg untergebracht. Foto: Felicia Straßer (Archivfoto)

    Eine so kontroverse Aussprache wie diese dürfte in der jüngeren Geschichte des Marktgemeinderats Obergünzburg einzigartig sein: „Ich bin sehr enttäuscht, dass man so übergangen wurde“, sagte Harald Heisler. Robert Mahler drückte es weniger gewählt aus: „Ich fühl mich da verarscht.“ Florian Hawelka sprach von verlorenem Vertrauen, Sabine Schule fühlte sich „überfahren“, und Thomas Schillroth brachte die Kritik auf den Punkt: „Es kann nicht sein, dass sechs Leute über den Gemeinderat hinweg entscheiden – dann können die anderen 14 ja heimgehen!“

