Ü-60er treffen sich in Willofs

Im sehr gut besuchten Saal des Bürgerhauses in Willofs fand das erste Ü-60-Treffen im Herbst 2025 statt. Pater Jason Rushton SJM erzählte sehr unterhaltsam aus seiner Zeit, die er als Diakon und Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Obergünzburg verbrachte. Er zeigte dabei auch einige Bilder.

Der gebürtige Australier kam 2014 nach Österreich und studierte dort Theologie und wurde am 22. September 2023 zum Priester geweiht. Sein Weg führt ihn ab Oktober nach Kornjevka in Kasachstan. Nach Kaffee und Kuchen wurden noch Spenden in Höhe von 855 Euro gesammelt, die Pater Jason mit nach Kasachstan nimmt, um dort die Anschaffung eines Kleinbusses zu unterstützen.

