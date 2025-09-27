Tragischer Unfall in Ronsberg: Pferdebesitzer überfährt eigenes Tier

Ein tragischer Unfall hat am Freitagmorgen (26.9.2025) einem Pferd bei Ronsberg das Leben gekostet: Das Tier brach aus seiner Koppel in Neuenried aus und lief ausgerechnet vor den PKW seines eigenen Besitzers. Bei dem Zusammenstoß starb das Pferd noch vor Ort, der Halter erlitt leichte Verletzungen.

Das Pferd war zuvor aus seiner Koppel ausgebrochen und lief frei in der Gegend umher. Als der Pferdebesitzer mit seinem Auto die Straße im Bereich Neuenried entlangfuhr, ahnte er offenbar nicht, dass sich sein eigenes Tier in der Nähe befand.

Unfall bei Ronsberg: Pferd läuft eigenem Besitzer vors Auto

Tragischerweise lief das Pferd genau in dem Moment auf die Fahrbahn, als sein Besitzer vorbeifuhr. Das Auto erfasste das Tier bei dem Unfall laut Polizeiangaben frontal.

Für das Pferd kam jede Hilfe zu spät: Es erlag seinen schweren Verletzungen nach dem Zusammenprall noch an der Unfallstelle.

Der Pferdehalter zog sich bei dem Unglück leichte Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren hat den Unfall aufgenommen.

Ronsberg im Allgäu: Hier passierte der Unfall

Ronsberg ist ein Markt im Landkreis Ostallgäu mit etwa 1.700 Einwohnern. Die Gemeinde liegt im Günztal und grenzt direkt an Untrasried, Obergünzburg und Eggenthal. Neben Landwirtschaft und kleineren Betrieben spielt der Tourismus mit Wander- und Radwegen eine Rolle für die Gemeinde.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Ostallgäu

Landrätin: Maria Rita Zinnecker (CSU)

Fläche: 1.394,43 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Marktoberdorf

Städte: Marktoberdorf, Füssen, Buchloe

Einwohner: 142.047 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 2082 Meter

Tiefster Punkt: 578 Meter

Kreisgliederung: 45 Gemeinden

Autokennzeichen: OAL, FÜS, MOD

Ausflugsziele (eine Auswahl): Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, Forggensee, Alatsee, Hopfensee, Elbsee, Eisenbahnmuseum Marktoberdorf, Lechfälle Füssen, Baumwipfelpfad Füssen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Hohes Schloss Füssen, Museum der Bayerischen Könige

Homepage: https://www.landkreis-ostallgaeu.de