Pferde schlagen? Zwei Trainerinnen fordern ein Umdenken

Wer zum Pferdestall von Anna Sellmeier und Lisa Walther bei Aitrang gelangen will, der hat eine idyllische Fahrt vor sich: hügelige Landschaft, Felder, Wälder und ein Schotterweg, der das Auto ganz schön durchschüttelt. Irgendwann erscheint der Hof mit dem Stall, den die beiden Schwestern für ihre Pferde Bonni, Bumbee und Noli gepachtet haben. Zwei Mal am Tag kommen die Pferdetrainerinnen hierher und kümmern sich um die Tiere. Was ihnen dabei besonders wichtig ist: Vertrauen statt Dominanz.

