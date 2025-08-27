Icon Menü
Reitturnier in Lengenwang: Kritik am Einsatz von Ochsen als Attraktion – Wie steht es um das Tierwohl?

Reitsport

Ärger nach Reitturnier: Ein Ochse ist kein Sportgerät

Am Geschicklichkeitsrennen in Lengenwang nahm auch ein Reitochse teil. Das erzürnte eine Leserin. Wir fragten nach, wie die Veranstalter aufs Tierwohl achten.
    Beim Geschicklichkeitsreiten und -fahren in Lengenwang war eine Menge geboten. Sogar ein Ochse ging durch den Parcours. Das aber störte eine Leserin.
    Das Geschicklichkeitsreiten der Pferdefreunde Lengenwang und Umgebung war erneut ein großer Erfolg. Vor einer Rekordkulisse zeigten sie Teilnehmer ihr Können: auf Kutschen, Pferden – und auch einem Ochsen. Daran entzündet sich die Kritik einer Leserin. „Es entsteht der Eindruck, es handele sich um eine harmlose Veranstaltung. Doch genau hier liegt das Problem: Auch ein 1,6 Tonnen schwerer Ochse ist kein Sportgerät oder Unterhaltungselement, sondern ein fühlendes Lebewesen. Ihn als (Haupt-)Attraktion einzusetzen, reduziert auch ihn auf ein Objekt der Bespaßung und blendet seine Bedürfnisse völlig aus.“ Ist das tatsächlich so? Unsere Redaktion fragte bei der Vorsitzenden der Pferdefreunde, Nicole Stadler, und ihrer Stellvertreterin Bettina Czernoch nach.

