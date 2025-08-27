Ärger nach Reitturnier: Ein Ochse ist kein Sportgerät

Das Geschicklichkeitsreiten der Pferdefreunde Lengenwang und Umgebung war erneut ein großer Erfolg. Vor einer Rekordkulisse zeigten sie Teilnehmer ihr Können: auf Kutschen, Pferden – und auch einem Ochsen. Daran entzündet sich die Kritik einer Leserin. „Es entsteht der Eindruck, es handele sich um eine harmlose Veranstaltung. Doch genau hier liegt das Problem: Auch ein 1,6 Tonnen schwerer Ochse ist kein Sportgerät oder Unterhaltungselement, sondern ein fühlendes Lebewesen. Ihn als (Haupt-)Attraktion einzusetzen, reduziert auch ihn auf ein Objekt der Bespaßung und blendet seine Bedürfnisse völlig aus.“ Ist das tatsächlich so? Unsere Redaktion fragte bei der Vorsitzenden der Pferdefreunde, Nicole Stadler, und ihrer Stellvertreterin Bettina Czernoch nach.

Gwendolin Sieber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87663 Lengenwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportgerät Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis