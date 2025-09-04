Rinder-Herde büxt in Obergünzburg aus, durchstreift Wohngebiet und beschädigt Autos

In Obergünzburg hat eine Rinderherde am Mittwochnachmittag für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei berichtet, waren die zehn Tiere ausgebüxt und mehrere Kilometer auf Wanderschaft gegangen.

Rinder büxen aus und streifen durch Obergünzburg – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Im Ort durchstreiften sie ein Wohngebiet. Dort beschädigten sie mehrere Fahrzeuge und ein Fahrrad. Auch zwei Gärten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Dann konnte der verantwortliche Landwirt seine Rinder einfangen.

Weitere Geschädigte, die bislang noch nicht polizeilich erfasst wurden, könnten sich bei der Kaufbeurer Polizei unter Telefon 08341/933-0 melden.

