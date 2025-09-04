Icon Menü
Rinder büxen in Obergünzburg aus, durchstreifen Wohngebiet und beschädigen Fahrzeuge

Tierischer Polizei-Einsatz

Rinder-Herde büxt in Obergünzburg aus, durchstreift Wohngebiet und beschädigt Autos

Eine Herde von Rindern hat in Obergünzburg für Aufruhr gesorgt. Sie liefen mitten durch ein Wohngebiet. Dort beschädigten sie nicht nur Autos.
    Eine Herde von Rindern ist in Obergünzburg ausgebüxt.
    Eine Herde von Rindern ist in Obergünzburg ausgebüxt. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    In Obergünzburg hat eine Rinderherde am Mittwochnachmittag für Unruhe gesorgt. Wie die Polizei berichtet, waren die zehn Tiere ausgebüxt und mehrere Kilometer auf Wanderschaft gegangen.

    Rinder büxen aus und streifen durch Obergünzburg – Mehrere Fahrzeuge beschädigt

    Im Ort durchstreiften sie ein Wohngebiet. Dort beschädigten sie mehrere Fahrzeuge und ein Fahrrad. Auch zwei Gärten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Dann konnte der verantwortliche Landwirt seine Rinder einfangen.

    Weitere Geschädigte, die bislang noch nicht polizeilich erfasst wurden, könnten sich bei der Kaufbeurer Polizei unter Telefon 08341/933-0 melden.

    Weitere Nachrichten aus Marktoberdorf und Umgebung lesen Sie hier.

