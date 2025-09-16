Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Schafe als umweltfreundliche Helfer: Marktoberdorf setzt auf Shropshires in den Wälder

Naturschutz

Neue Waldarbeiter: Auf was Schafe im Marktoberdorfer Forst Appetit haben

Die Stadt geht bei der Pflege ihrer jungen Bäume neue Wege. Shropshire-Schafe helfen dabei. Was sie auszeichnet und warum der Bürgermeister sie lobt.
Von Andreas Filke
    • |
    • |
    • |
    Die Stadt Marktoberdorf setzt Shropshire-Schafe zur Pflege junger Pflanzungen in den städtischen Waldbeständen ein
    Die Stadt Marktoberdorf setzt Shropshire-Schafe zur Pflege junger Pflanzungen in den städtischen Waldbeständen ein Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Bewährungsprobe bestanden: Seit zwei Jahren setzt die Stadt Marktoberdorf in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Marktoberdorf Shropshire-Schafe zur Pflege junger Pflanzungen in ihren Waldbeständen ein. Die Tiere übernehmen laut Pressemitteilung bei Aufforstungen eine wichtige Aufgabe, solange die jungen Bäume besonders empfindlich gegenüber Konkurrenz durch Gras und Sträucher sind.

    Bürgermeister setzt auf Schafe in Marktoberdorfer Wäldern

    „Mit den Schafen gehen wir neue Wege in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung“, erklärt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Anstelle von Maschinen oder chemischen Mitteln sorgen die Tiere auf natürliche Weise dafür, dass die jungen Bäumchen genug Licht und Platz zum Wachsen haben.

    Die robuste Schafrasse Shropshire ist für diesen Einsatz besonders geeignet: Während sie Gräser und Beikräuter zuverlässig kurzhalten, verschonen sie die Baumtriebe. So können die Pflanzungen auf natürliche Weise gesund heranwachsen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden