Schulanfang im Allgäu: Das sind die besten Sicherheitstipps für den Schulweg

Vertrautes Thema

Die besten Tipps für einen sicheren Schulweg

Zum Schulstart rückt ein Risiko besonders in den Blick: der Schulweg. Ein Risiko, das schon vor Jahrzehnten Thema war. Das sind die besten Sicherheitstipps.
Von Linda Rossmanith
    |
    |
    |
    Besonders Erstklässler können Situationen im Straßenverkehr noch nicht richtig einschätzen. Die besten Tipps für Eltern.
    Besonders Erstklässler können Situationen im Straßenverkehr noch nicht richtig einschätzen. Die besten Tipps für Eltern. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Früher war alles besser? Oder einfach nur anders? In unserer Reihe „Zeitungskapsel“ haben wir im Archiv gegraben, den Staub von Artikel vor 50 Jahren gepustet – und schauen mit heutigen Augen auf die Schlagzeilen von gestern.

