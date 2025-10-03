Autofahrer erfasst Rennradfahrerin in Aitrang

Bei einem Unfall in Aitrang (Kreis Ostallgäu) hat eine Rennradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein Autofahrer die von links kommende Radfahrerin beim Überqueren der Kreisstraße in Richtung Huttenwang.

Unfall in Aitrang: Helm verhindert Schlimmeres

Die 54-Jährige flog über die Motorhaube des Autos. Dabei zog sie sich Schürfwunden, Prellungen und vermutlich einen Knöchelbruch zu. Ihr Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres.

Das Rennrad zerbrach in zwei Teile. Am Auto entstanden geringere Schäden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 2000 Euro. Den 43-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mehr Nachrichten aus Marktoberdorf und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Ostallgäu

Landrätin: Maria Rita Zinnecker

Fläche: 1.394,43 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Marktoberdorf

Städte: Marktoberdorf, Füssen, Buchloe

Einwohner: 142.047 (Stand: 31.12.2024)

Höchster Punkt: 2082 Meter

Tiefster Punkt: 578 Meter

Kreisgliederung: 45 Gemeinden

Autokennzeichen: OAL, FÜS, MOD

Ausflugsziele (eine Auswahl): Burgruinen Eisenberg und Hohenfreyberg, Forggensee, Reptilienzoo Scheidegg, Elbsee, Eisenbahnmuseum Marktoberdorf, Lechfälle Füssen, Baumwipfelpfad Füssen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Schloss Neuschwanstein, Schloss Hohenschwangau, Hohes Schloss Füssen, Museum der Bayerischen Könige

Homepage: https://www.landkreis-ostallgaeu.de