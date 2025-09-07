Icon Menü
Stimmen der Pferde in Aitrang: Warum zwei Schwestern auf Vertrauen statt auf Dominanz setzen

Pferdetrainerinnen erzählen

Umgang mit Pferden: Diese Reitlehrerinnen wünschen sich ein Umdenken

Pferde schlagen? Das kommt für zwei Schwestern aus Aitrang nicht in Frage. Sie arbeiten anders mit den Tieren und wünschen sich ein Umdenken.
Von Felicia Straßer
    Lisa Walther (links) und ihre Schwester Anna Sellmeier haben sich mit der "Stimmen der Pferde" selbstsändig gemacht. Sie setzen beim Umgang mit ihren Pferden Bonni (links) und Bumbee (rechts) auf Vertrauen.
    Lisa Walther (links) und ihre Schwester Anna Sellmeier haben sich mit der "Stimmen der Pferde" selbstsändig gemacht. Sie setzen beim Umgang mit ihren Pferden Bonni (links) und Bumbee (rechts) auf Vertrauen. Foto: Felicia Straßer

    Wer zum Pferdestall von Anna Sellmeier und Lisa Walther bei Aitrang gelangen will, der hat eine idyllische Fahrt vor sich: hügelige Landschaft, Felder, Wälder und ein Schotterweg, der das Auto ganz schön durchschüttelt. Irgendwann erscheint der Hof mit dem Stall, den die beiden Schwestern für ihre Pferde Bonni, Bumbee und Noli gepachtet haben. Zwei Mal am Tag kommen die Pferdetrainerinnen hierher und kümmern sich um die Tiere. Was ihnen dabei besonders wichtig ist: Vertrauen statt Dominanz.

