Gemeinde Biessenhofen lehnt Mobilfunkmast ab: Telekom reagiert mit scharfer Kritik

Nach der Entscheidung des Biessenhofener Gemeinderats, den geplanten Mobilfunkmast östlich von Altdorf abzulehnen, hat die Deutsche Telekom nun eine deutliche Stellungnahme abgegeben. „Wir haben über viele Monate versucht, in Biessenhofen einen gemeinsamen Standort zu finden“, schreibt das Unternehmen. Man sei über den Ratsbeschluss enttäuscht und bittet, die Entscheidung zu überdenken. Der Standort sei fachlich sinnvoll, rechtlich zulässig und für Biessenhofen notwendig.
„Gemeinderat handelt zuwider“
