Umstrittener Mobilfunkmast in Biessenhofen: Das sagt die Telekom

„Gemeinderat handelt zuwider“

Gemeinde Biessenhofen lehnt Mobilfunkmast ab: Telekom reagiert mit scharfer Kritik

Nach der Ablehnung des Funkmasts bei Altdorf reagiert die Telekom mit deutlicher Kritik am Biessenhofener Ratsbeschluss. Der Standort sei rechtlich zulässig.
Von Stefanie Gronostay
    Die Telekom wollte bei Altdorf (Biessenhofen) einen Mobilfunkmast bauen. Der Antrag wurde abgelehnt. Foto: Daniel Karmann/dpa

    Nach der Entscheidung des Biessenhofener Gemeinderats, den geplanten Mobilfunkmast östlich von Altdorf abzulehnen, hat die Deutsche Telekom nun eine deutliche Stellungnahme abgegeben. „Wir haben über viele Monate versucht, in Biessenhofen einen gemeinsamen Standort zu finden“, schreibt das Unternehmen. Man sei über den Ratsbeschluss enttäuscht und bittet, die Entscheidung zu überdenken. Der Standort sei fachlich sinnvoll, rechtlich zulässig und für Biessenhofen notwendig.

