Anhänger löst sich von Transporter und kracht in den Gegenverkehr

Ein Anhänger hat sich am Donnerstagabend auf der B16 in Marktoberdorf von der Kupplung eines Transportes gelöst und ist in den Gegenverkehr gerollt. Laut Polizei beschädigte er daraufhin auf ein entgegenkommendes Auto.

Autofahrerin leicht verletzt - Totalschaden an ihrem Wagen

Die 58-jährige Fahrerin des Autos verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Schaden am Anhänger beläuft sich indes auf circa 3000 Euro.

Der Fahrer des Transporters (31) blieb unverletzt, muss sich aber wegen fahrlässiger Körperverletzung vor der Polizei verantworten.

