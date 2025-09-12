Icon Menü
Unfall in Marktoberdorf: Anhänger löst sich von Transporter und kracht in entgegenkommendes Auto

Unfall

Anhänger löst sich von Transporter und kracht in den Gegenverkehr

Ein Anhänger hat sich in Marktoberdorf von einem Anhänger gelöst, geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen ein Auto. Ein Totalschaden war die Folge.
Von Luca Riedisser
    • |
    • |
    • |
    Der Fahrer des Transporters muss sich nun vor der Polizei verantworten.
    Der Fahrer des Transporters muss sich nun vor der Polizei verantworten. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Symbolbild)

    Ein Anhänger hat sich am Donnerstagabend auf der B16 in Marktoberdorf von der Kupplung eines Transportes gelöst und ist in den Gegenverkehr gerollt. Laut Polizei beschädigte er daraufhin auf ein entgegenkommendes Auto.

    Autofahrerin leicht verletzt - Totalschaden an ihrem Wagen

    Die 58-jährige Fahrerin des Autos verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Schaden am Anhänger beläuft sich indes auf circa 3000 Euro.

    Der Fahrer des Transporters (31) blieb unverletzt, muss sich aber wegen fahrlässiger Körperverletzung vor der Polizei verantworten.

