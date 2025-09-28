Icon Menü
Unwetter-Chaos in Untrasried: Fotograf fängt beeindruckende Szenen des Hagelgewitter ein

Unwetter im Ostallgäu

„Es war der Wahnsinn“: So erlebte unser Fotograf das Hagelgewitter bei Untrasried

Am Freitagabend ging nahe Untrasried ein Gewitter mit starkem Hagel nieder. Straßen waren völlig bedeckt. Bürger mussten Hagel mit Schneeschaufeln wegschippen.
    Die Straße nach Untrasried war am Freitagabend mit Hagelkörnern bedeckt.
    Die Straße nach Untrasried war am Freitagabend mit Hagelkörnern bedeckt. Foto: Peter Roth

    Am Freitagabend ging im westlichen Ostallgäu ein Gewitter mit starken Hagel nieder. Unser Fotograf Peter Roth erlebte das Unwetter hautnah. Roth war unterwegs, um ein Fußballspiel zu fotografieren. Nach dem Spiel sah man schon, wie am Horizont ein starkes Gewitter aufzog. Als unser Mitarbeiter dann in Richtung Eschers unterwegs war, geriet er in das starke Hagelgewitter.

    Unwetter mit Hagel bei Untrasried

    „Das war der Wahnsinn!“, schrieb er uns. Und er schickte einige eindrucksvolle Fotos. Die Straße nach Untrasried war komplett mit Hagel bedeckt. In Hartmannsberg schaufelten Anwohner die Hagelkörner mit Schneeschaufeln weg.

    Anwohner in Hartmannsberg schaufelten Hagelkörner mit Schneeschaufeln weg.
    Anwohner in Hartmannsberg schaufelten Hagelkörner mit Schneeschaufeln weg. Foto: Peter Roth
    In Eschers beim Eselhof Allinger, hinten erleuchtet ein Blitz den Ort.
    In Eschers beim Eselhof Allinger, hinten erleuchtet ein Blitz den Ort. Foto: Peter Roth
