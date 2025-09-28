„Es war der Wahnsinn“: So erlebte unser Fotograf das Hagelgewitter bei Untrasried

Am Freitagabend ging im westlichen Ostallgäu ein Gewitter mit starken Hagel nieder. Unser Fotograf Peter Roth erlebte das Unwetter hautnah. Roth war unterwegs, um ein Fußballspiel zu fotografieren. Nach dem Spiel sah man schon, wie am Horizont ein starkes Gewitter aufzog. Als unser Mitarbeiter dann in Richtung Eschers unterwegs war, geriet er in das starke Hagelgewitter.
Unwetter mit Hagel bei Untrasried
„Das war der Wahnsinn!“, schrieb er uns. Und er schickte einige eindrucksvolle Fotos. Die Straße nach Untrasried war komplett mit Hagel bedeckt. In Hartmannsberg schaufelten Anwohner die Hagelkörner mit Schneeschaufeln weg.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden