Beliebter Treffpunkt an der Kurfürstenallee Feldkreuz in Marktoberdorf gestohlen: „Ich verstehe nicht, warum jemand so etwas tut“

Winfried Frischmann hat das Feldkreuz an der Kurfürstenallee aufgestellt. Der Diebstahl schmerzt ihn. Das Verschwinden des Kreuzes ist kein Einzelfall.