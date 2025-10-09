Icon Menü
Nachts mit dunkler Kleidung im Wald: Jagdpächter in Aitrang schlägt neue Regelung vor

Verwechslungsgefahr bei Nacht

„Landwirtin für Wildschwein gehalten“: Ostallgäuer Jagdpächter sieht Sicherheit in Gefahr

Nachts mit dunkler Kleidung unterwegs? Das kann zu Verwechslungen führen. Was ein Aitranger Jagdpächter deshalb fordert.
Von Bernhard Angerer
    Ein Jagdpächter plädiert für leuchtende Kleidung in Wald.
    Ein Jagdpächter plädiert für leuchtende Kleidung in Wald. Foto: Sina Schuldt (dpa, Symbolbild)

