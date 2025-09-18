Icon Menü
Wald-Wimberg erkämpft sich nach 20 Jahren ein Tempolimit von 70 km/h

Die Schilder sind da

Nach über 20 Jahren Kampf: Wald-Wimberg hat ein durchgehendes Tempolimit bekommen

Über 20 Jahren haben Bewohner von Wald-Wimberg ein durchgehendes Tempolimit gefordert. Nun ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Schilder sind da.
Von Stefanie Gronostay
    |
    |
    |
    Wald-Wimberg hat vor Kurzem ein durchgehendes Tempolimit bekommen.
    Wald-Wimberg hat vor Kurzem ein durchgehendes Tempolimit bekommen. Foto: Stefanie Gronostay

    Warum wir dieses Tempo-70-Schild in der Zeitung abdrucken? Weil es sich nicht um irgendein Straßenschild handelt, sondern um das Ergebnis eines langen Kampfes. Bewohnerinnen und Bewohner von Wald-Wimberg haben über 20 Jahre ein durchgehendes Tempolimit in ihrem Ort gefordert. Der Wunsch hat sich nun erfüllt.

    Tempolimit in Wald-Wimberg macht sich bemerkbar

    Landrätin Maria Rita Zinnecker kündigte vor einigen Wochen an, die Geschwindigkeitsbegrenzung verlängern zu wollen - zur Sicherheit der Kinder. Denn an der Kreisstraße OAL 23 steht auch ein Schulbuswartehäuschen. Und Zinnecker hat Wort gehalten: Wo bislang Tempo 100 erlaubt war, gilt künftig Tempo 70 - zur Freude der Anwohner. Laut ihnen machten sich die neuen Schilder sofort bemerkbar.

