Nach über 20 Jahren Kampf: Wald-Wimberg hat ein durchgehendes Tempolimit bekommen

Warum wir dieses Tempo-70-Schild in der Zeitung abdrucken? Weil es sich nicht um irgendein Straßenschild handelt, sondern um das Ergebnis eines langen Kampfes. Bewohnerinnen und Bewohner von Wald-Wimberg haben über 20 Jahre ein durchgehendes Tempolimit in ihrem Ort gefordert. Der Wunsch hat sich nun erfüllt.

Tempolimit in Wald-Wimberg macht sich bemerkbar

Landrätin Maria Rita Zinnecker kündigte vor einigen Wochen an, die Geschwindigkeitsbegrenzung verlängern zu wollen - zur Sicherheit der Kinder. Denn an der Kreisstraße OAL 23 steht auch ein Schulbuswartehäuschen. Und Zinnecker hat Wort gehalten: Wo bislang Tempo 100 erlaubt war, gilt künftig Tempo 70 - zur Freude der Anwohner. Laut ihnen machten sich die neuen Schilder sofort bemerkbar.