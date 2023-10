50-Meter-Schwimmbad könnte am Augsburger Plärrer entstehen

Geld für das seit Langem geforderte 50-Meter-Hallenbad hat die Stadt Augsburg keines. Gedanken über einen Standort macht sie sich gleichwohl.

12.10.2023 | Stand: 09:50 Uhr

Die Stadt favorisiert für den möglichen Bau eines 50-Meter-Hallenbads einen Teil der Liegewiese im Familienbad an der Schwimmschulstraße neben dem Plärrer. Eine Studie des Hochbauamts würde das Areal hinter der städtischen Kita neben dem Plärrer-Hallenbad als Baufeld vorsehen. Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) stellte die Überlegungen am Mittwoch im Sportausschuss des Stadtrats vor. Der zweite geprüfte Standort – ein Ersatzbau des Gögginger Hallenbads mit teilweiser Ausdehnung in den dortigen Park – schneidet in einem Vergleich schlechter ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.