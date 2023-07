Brand in Kleingartenanlage: "Da geht einem der Trichter runter"

Bis zu zehn Hütten sind in der Neu-Ulmer Kleingartenanlage Jakobsruhe zerstört worden. Der Großbrand wirft die Frage auf: Wie steht es um Brandschutz in Schrebergärten?

04.07.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Seit 43 Jahren ist Dieter Kammerer Kleingärtner, seit 18 Jahren im Vorstand des Kleingartenvereins Neu-Ulm und seit 15 Jahren der Vorsitzende. Einen solchen Großbrand wie an diesem Montag habe er in dieser Zeit noch nicht erlebt. "Da geht einem der Trichter runter", sagt er. Neun Hütten, berichtet er, sind zum Teil bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Den Schaden schätzt er auf eine sechsstellige Summe. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Doch die mehr als 50 Kräfte hatten vor allem auf dem Weg zum Brandort mit Hindernissen zu kämpfen. Das wirft die Frage auf: Wie steht es um den Brandschutz in Schrebergärten?

