A96 bei Memmingen-Ost gesperrt: Pannen-Lkw verliert Öl in Fahrtrichtung München

Bei Memmingen-Ost

Pannen-Lkw verliert Öl – A96 bei Memmingen-Ost aktuell gesperrt

Auf der A96 in Fahrtrichtung München kommt es bei Memmingen-Ost aktuell zu Stau. Der Grund: Öl auf der kompletten Fahrbahn. Die Aufräumarbeiten dauern an.
    Auf der A96 bei Memmingen-Ost kommt es in Fahrtrichtung München aktuell zu Stau. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen.
    Auf der A96 bei Memmingen-Ost kommt es in Fahrtrichtung München aktuell zu Stau. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen. Foto: Pia Bayer, dpa (Symbolfoto)

    Wegen eines Pannen-Lkws kam es auf der A96 bei Memmingen-Ost zu kilometerlangem Stau. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, verlor der Lastwagen jede Menge Hydraulik-Öl auf der gesamten Fahrbahn in Fahrtrichtung München.

    Zu Schaden kam laut Polizeisprecher niemand. Der Grund für den Ölverlust ist bisher nicht abschließend geklärt.

    Stau auf der A96 bei Memmingen-Ost: Aufräumarbeiten dauern an

    Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich zwischen Memmingen-Ost und Holzgünz ab für mehrere Stunden ab. Die Säuberungsarbeiten einer Spezialfirma dauern bis in den späten Abend an, weshalb der Verkehr an der Anschlussstelle Memmingen-Ost von der A96 abgeleitet wird.

    Zwischenzeitlich staute es sich laut dem Portal BayernInfo zwischen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost etwa 3 Kilometer. Für Autofahrer bedeutete das einen Zeitverlust von etwa einer Stunde. Aktuell sind es noch etwa 1,1 Kilometer Stau. (Stand: 21.10 Uhr)

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist die A96 im Allgäu

    • Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96, führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.
    • Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.
    • Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.
    • Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.
    • Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.
    • Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.
