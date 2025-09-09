Pannen-Lkw verliert Öl – A96 bei Memmingen-Ost aktuell gesperrt

Wegen eines Pannen-Lkws kam es auf der A96 bei Memmingen-Ost zu kilometerlangem Stau. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, verlor der Lastwagen jede Menge Hydraulik-Öl auf der gesamten Fahrbahn in Fahrtrichtung München.

Zu Schaden kam laut Polizeisprecher niemand. Der Grund für den Ölverlust ist bisher nicht abschließend geklärt.

Stau auf der A96 bei Memmingen-Ost: Aufräumarbeiten dauern an

Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich zwischen Memmingen-Ost und Holzgünz ab für mehrere Stunden ab. Die Säuberungsarbeiten einer Spezialfirma dauern bis in den späten Abend an, weshalb der Verkehr an der Anschlussstelle Memmingen-Ost von der A96 abgeleitet wird.

Zwischenzeitlich staute es sich laut dem Portal BayernInfo zwischen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost etwa 3 Kilometer. Für Autofahrer bedeutete das einen Zeitverlust von etwa einer Stunde. Aktuell sind es noch etwa 1,1 Kilometer Stau. (Stand: 21.10 Uhr)

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96, führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.