Von Navi abgelenkt: Autofahrerin brettert am Flughafen Memmingen in Holzzaun

Eine Autofahrerin hat am Montag (8. September 2025) einen Unfall am Flughafen Memmingen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, beschäftigte sich die 31-Jährige während der Fahrt mit ihrem Navigationsgerät und war deshalb abgelenkt.

Autofahrerin kollidiert am Flughafen Memmingen mit Zaun

Am Flughafen Memmingen kam sie deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Holzzaun. Die Autofahrerin blieb dabei unverletzt.

Ihr Auto war jedoch nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an Pkw und Zaun schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.

Ärger in Memmingerberg: Falschparker und Stau

Autos sorgen in Memmingerberg immer wieder Ärger: Hauptsächlich deshalb, weil sich Urlauber am Flughafen Memmingen die Parkgebühren sparen möchten. Stattdessen stellen sie ihre Fahrzeuge vor dem Antritt ihrer Reise im Gemeindegebiet ab – zum Leidwesen der Anwohner. Die Polizei agiert rigoros und lässt immer wieder Autos abschleppen. Mittlerweile parken die Passagiere am Allgäu Airport sogar im Osten Memmingens, was den Stadtrat zu Maßnahmen zwang.

Dazu kommt es rund um den Flughafen Memmingen gerade in der Hauptreisezeit immer wieder zu Verkehrsbehinderungen – auch, weil immer mehr Passagiere vom Flughafen Memmingen fliegen. Dadurch stauen sich die Autos vom nahen Kreisverkehr teils bis zurück auf die Autobahn (A7). Aus diesem Grund wurde kürzlich die Anschlussstelle Memmingen-Ost entschärft, in dem der Verzögerungsstreifen verlängert wurde.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 410 (Stand: Ende 2025)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de