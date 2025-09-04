Passagiere am Flughafen Memmingen stellen Autos illegal ab – nach dem Urlaub wird‘s teuer

Die Grenzpolizei hat am Mittwoch (3. September 2025) erneut Wildparker in der Gemeinde Memmingerberg abschleppen lassen. Laut Polizeibericht standen die Fahrzeuge der „Dauerparker“ mehrere Tage verbotswidrig im Zonenhalteverbot.

Wieder Wildparker in Memmingerberg – Polizei lässt abschleppen

Die kommunale Verkehrsüberwachung beanstandete die falsch parkenden Autos, woraufhin die Grenzpolizeiinspektion Memmingen veranlasste, sie abzuschleppen.

Die Falschparker müssen nach Polizeiangaben nicht nur ein Verwarnungsgeld für den begangenen Verkehrsverstoß bezahlen, sondern auch für die Abschleppkosten aufkommen.

Um Geld zu sparen? Reisende parken nicht am Flughafen Memmingen

Dass die Polizei in Memmingerberg alle Hände voll mit Falschparkern zu tun hat, ist nicht neu – weshalb die Beamten rigoros abschleppen lassen. Mittlerweile weichen die Reisenden, die sich womöglich den ein oder anderen Euro sparen möchten, auf den Memminger Osten aus. Dort blockieren die Autos der Flugpassagiere Parkplätze in Wohngebieten – und sogar vor dem Friedhof.

Icon vergrößern Im Memminger Osten hängen bereits erste Schilder von Anwohnern, die von den Dauerparkern genervt sind. Foto: Hannah Greiner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Memminger Osten hängen bereits erste Schilder von Anwohnern, die von den Dauerparkern genervt sind. Foto: Hannah Greiner

Als Maßnahme gegen die Flughafen-Parker beschloss der Stadtrat kürzlich eine kombinierte Lösung aus einer großflächigen Halteverbotszone und kostenpflichtigen Anwohnerparkausweisen:

Autos in Memmingerberg abgeschleppt – wo parken am Flughafen Memmingen?

Und was empfiehlt der Flughafen Memmingen? Die Verantwortlichen raten insbesondere dazu, einen Stellplatz am Allgäu Airport vorab online zu buchen – und das Parken außerhalb des Flughafengeländes zu unterlassen. Der Flughafen Memmingen bietet derzeit rund 5200 eigens verwaltete Stellplätze auf insgesamt elf Parkplätzen an. Auch eine Anreise mit Bahn und Bus wird empfohlen.

