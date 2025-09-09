Pannen-Lkw verliert Öl auf A96 - aktuell kilometerlanger Stau bei Memmingen-Ost

Wegen eines Pannen-Lkws kommt es auf der A96 bei Memmingen-Ost aktuell zu Stau. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, verlor der Lastwagen jede Menge Hydraulik-Öl auf der gesamten Fahrbahn in Fahrtrichtung München.

Zu Schaden kam laut Polizeisprecher niemand. Der Grund für den Ölverlust ist bisher nicht abschließend geklärt.

Stau auf der A96 bei Memmingen-Ost: Aufräumarbeiten dauern an

Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich zwischen Memmingen-Ost und Holzgünz ab. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell an. Um die Straße zu säubern, ist eine Spezialfirma unterwegs. Die Arbeiten dürften jedoch noch zwei bis drei Stunden in Anspruch nehmen, so die Polizei. So lange müssen die Autofahrer mit Stau und stockendem Verkehr rechnen.

Aktuell staut es sich laut dem Portal BayernInfo zwischen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost etwa 3 Kilometer. Für Autofahrer bedeutet das einen Zeitverlust von etwa einer Stunde. (Stand: 19.19 Uhr)

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Memmingen-Ost von der A96 abgeleitet, weshalb es auch auf der Münchener Straße und dem Bayernring zu Verzögerungen kommen kann.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96, führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.