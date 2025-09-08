Rund 70 Mitarbeiter betroffen: ACM Aerospace verlässt Memmingen

Die Firma ACM Aerospace (Aircraft Cabin Modification GmbH) verlagert ihren Hauptsitz zum 1. Dezember von Memmingen nach Hamburg. Betroffen von der Standortschließung im Allgäu sind rund 70 Mitarbeitende. Die neuen Standorte sind dann in der Elbe-Metropole, in Thal bei St. Gallen (Schweiz) und Addis Abeba in Äthiopien. Ab diesem Oktober kommt laut Geschäftsführer Roger Rohl noch Dubai hinzu.
Nach 15 Jahren
