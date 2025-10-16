Saurier macht auf Inklusion aufmerksam

Fridolin ist ein Inklusions-Dinosaurier, gemeinsam gebastelt von Kindern mit und ohne Behinderung des Heilpädagogischen Kindergartens „Hand in Hand“ der Lebenshilfe Memmingen/Unterallgäu. Fridolin macht eine Reise durch das Unterallgäu – von Kino, hin zu Restaurants über verschiedene Unternehmen – mit dem Ziel, auf das Thema Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe aufmerksam zu machen.

Seit ein paar Monaten findet man den Inklusaurier mitten im Verkaufsraum des Autohauses Rabus in Memmingen. Dort besuchten die Kinder des Heilpädagogischen Kindergartens kürzlich ihren Fridolin. Vielen Dank an das Autohaus, das diese Aktion der Lebenshilfe unterstützt, bevor Fridolin seine Reise in unserer Region fortsetzt.

