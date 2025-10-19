Icon Menü
Autobahn A96 bei Trunkelsberg: Sattelzug verliert Reifenteile, drei Autos werden beschädigt

Autobahn A96 bei Trunkelsberg

Sattelzug verliert Reifenteile, drei Autos werden auf A96 beschädigt

Weil sie über Reifenteile fahren, werden drei Autos auf der A96 in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei stellt umgehend Ermittlungen an.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Ein Sattelzug (Symbolbild) hatte auf der A96 Reifenteile verloren.
    Ein Sattelzug (Symbolbild) hatte auf der A96 Reifenteile verloren. Foto: picture alliance/dpa

    Autofahrer hatten den Beamen gegen 20 Uhr auf der A96 im Bereich Trunkelsberg Fahrtrichtung München mehrere Reifenteile auf der Fahrbahn mitgeteilt. Bis zum Eintreffen der Streife fuhren insgesamt drei Autos über die Reifenteile. Alle Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt.

    Reifenteile auf der A96: Polizei kann Sattelzug und Fahrer ermitteln

    Nachdem die Polizisten die Reifenteile von der Fahrbahn geräumt hatten, konnten sie den Verursacher am Parkplatz Burgacker Süd ausfindig machen. Der 52-jährige afghanische Fahrer stritt zunächst ab, den Sattelzug gelenkt zu haben. Der Grund hierfür war jedoch schnell gefunden. An der Sattelzugmaschine sowie an dem Sattelauflieger waren die gleichen Ausfuhrkennzeichen angebracht. In welchem Umfang das Gespann damit versichert und zugelassen war, wird nun ermittelt.

