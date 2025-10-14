Generationswechsel auf der Trainerbank des TV Memmingen

Nach über 25 Jahren als Spieler und Coach übergibt Trainerurgestein Alvir Salcin ab der kommenden Saison das Traineramt der ersten Basketball-Herrenmannschaft des TV Memmingen an Woldemar Henkel. Salcin war und ist über Jahrzehnte ein elementarer Bestandteil des TVM-Basketballs – sowohl im Herren- als auch Jugendbereich. Er hat vielen Kindern, Jugendlichen und zuletzt vermehrt auch Senioren die Techniken, Taktiken und Kniffe des Basketballsports beigebracht.

Viele Erfolge des TV Memmingen gehen auf das Konto von Alvir Salcin

Viele Erfolge gehen dabei auf sein Konto. So hat er zum Beispiel in der Vergangenheit zusammen mit Jaroslav Hanzalek die Deutsche Vizemeisterschaft der männlichen U14 erreicht und zusammen mit Jörg Prinz den Bayerischen Meistertitel der U12 durch einen Finalsieg gegen den FC Bayern München nach Memmingen geholt. Auch in der Bayernliga gab es große Erfolge, in zum Teil legendären Duellen – unter anderem gegen die Hellenen aus München, den FC Bayern, Staffelsee oder Neuötting.

Gern gesehener Experte auch über Vereinsgrenzen hinaus

Viele Jahrzehnte vermittelte Salcin sein immenses Wissen erfolgreich an seine Teams – im Herrenbereich, viele Jahre in der Bayernliga und zuletzt in der Bezirksoberliga. Nach Angaben des Vereins ist er nicht nur ein von allen respektierter und erfahrener Coach, sondern auch über die Vereinsgrenzen hinaus in Schwaben und Bayern ein gern gesehener und mit Rat und Tat zur Seite stehender Experte. Sei es als Trainer, als Schiedsrichter oder als Spieler in der Allstar-Mannschaft des TV Memmingen.

Nachdem in der vergangenen Saison eine schwere Rücken-OP mit langwieriger Reha Salcin davon abgehalten hat, seine Zeit, Energie und Konzentration wie gewohnt zu 120 Prozent an das Team im Spielbetrieb und im Training weiterzugeben, ist bei ihm der Entschluss gereift, den Staffelstab an die jüngere Generation weiterzugeben. „Es ist jetzt einfach nach so vielen Jahrzehnten an der Zeit, hier etwas zurückzutreten und mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben.“ Mit Woldemar Henkel habe man einen sehr engagierten und motivierten Nachfolger aus den eigenen Reihen, was ihn sehr freue. Die Abteilungsleitung, das Team und die Fans bedauern auf der einen Seite diesen Beschluss und den damit einhergehenden Verlust des Experten Alvir Salcin sehr, verstehen und respektieren aber auch dessen Schritt und sehen in seinem Nachfolger Woldemar Henkel einen geeigneten Coach – auch wenn die Fußstapfen, in die er tritt, ziemlich groß seien. Die Basketball-Abteilung des TV Memmingen dankt Alvir Salcin für sein langjähriges Engagement als Trainer und freut sich, ihn weiter als Schiedsrichter, Spieler der Allstars sowie als Fan bei sich beheimatet zu sehen.

Das ist der neue Trainer der TVM-Basketballer

Woldemar Henkel ist ein Kind der Basketballabteilung des TVM. Er war als Spieler sowohl in den Jugendmannschaften als auch im Herrenbereich tätig. Zuletzt bereicherte er auch die Allstar-Mannschaft. Henkel war seit Dezember vergangenen Jahres als Trainingsteilnehmer bei der ersten Herrenmannschaft nah dran am Team und kennt dadurch die jüngeren als auch aus vergangenen Tagen die älteren Spieler.

Anhand seines Einsatzes während der Trainingseinheiten sah Alvir Salcin in Henkel einen möglichen Nachfolger für diese herausfordernde Position. Als er ihm schließlich die Trainerposten anbot, habe dieser nicht lange gefackelt und sich als Coach in die Dienste des Vereins gestellt.

Abstieg aus der Bezirksoberliga

Der sportliche Abstieg der Herren aus der Bezirksoberliga in die Bezirksliga ist für Henkel nun auch eine gute Möglichkeit, sich mit dem jungen und talentierten Team zu entwickeln. Die Tatsache, dass die Mannschaft nach Angaben des Vereins bedingungslos sowohl hinter Alvir Salcin, als auch jetzt hinter dessen Nachfolger Woldemar Henkel steht, sei ein sehr wichtiger Faktor bei der Vorbereitung auf die neue Saison.