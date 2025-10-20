Macher freuen sich über Erfolg

Die 19. Memminger Ausbildungsmesse fand kürzlich erneut mit großem Erfolg statt. Als eine der drei beteiligten Schulen war auch das BBZ Memmingen Gastgeber der Veranstaltung, die zusätzlich auf dem Außengelände zahlreiche Aussteller präsentierte. Insgesamt nahmen 140 Aussteller teil, die Einblicke in vielfältige Berufsbilder und Ausbildungswege boten. Obwohl keine offizielle Besucherzählung durchgeführt wurde, schätzen die Veranstalter die Zahl der Besucher auf 5000 bis 6000 – damit war die Messe noch besser besucht als in den vergangenen Jahren.

Die Aussteller zeigten sich, so Monika Seybold, äußerst zufrieden mit der Qualität der Gespräche und der Möglichkeit, zahlreiche Praktikumsplätze zu vermitteln. Die Messe überzeugte durch ihre Seriosität und den direkten Austausch zwischen Unternehmen und potenziellen Auszubildenden. Ergänzend boten die Rotarier Informationsrunden zu klassischen Studiengängen an, die ebenfalls großen Anklang fanden. Die Teilnehmer zeigten sich aufmerksam und stellten viele interessierte Nachfragen.

Das Catering am BBZ übernahmen wie gewohnt die Abschlussklassen der Wirtschaftsschule Memmingen, die dadurch mithilfe ihrer Lehrer einen ordentlichen Zuschuss für ihre Abschlussfahrt generieren konnten. So bestätigt die Ausbildungsmesse in Memmingen immer wieder ihre Rolle als zentrale Plattform für Berufsorientierung und Ausbildungsplatzvermittlung in der Region.

