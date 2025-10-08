Icon Menü
Bei einer Jubiläumsfeier in der Memminger Geschäftsstelle gibt es Glückwünsche und Geschenke.

Memmingen

SKM ehrt langjährige Mitarbeiterinnen

Bei einer Jubiläumsfeier in der Memminger Geschäftsstelle gibt es Glückwünsche und Geschenke.
Von Daniela Kotterer für SKM Katholischer Verein für soziale Dienste MM und UA
    • |
    • |
    • |
    Vorsitzender Peter Litzka (von links) dankt Barbara Keller (Wärmestube), Manuela Kneipp-Fackler (pädagogische Leitung) sowie Bettina Neidenbach und Stefanie Wagner von der Jugendsozialarbeit.
    Vorsitzender Peter Litzka (von links) dankt Barbara Keller (Wärmestube), Manuela Kneipp-Fackler (pädagogische Leitung) sowie Bettina Neidenbach und Stefanie Wagner von der Jugendsozialarbeit. Foto: Renate Frey

    In entspannter Atmosphäre bedankten sich der erste Vorsitzende Peter Litzka und Geschäftsführung des SKM Katholischer Verein für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu bei den Jubilarinnen für ein Jahrzehnt Treue und engagierten Einsatz und blickten auf deren Arbeit in den verschiedenen Einsatzbereichen zurück.

