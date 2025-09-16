Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Bürgermeisterwahl in Ottobeuren: Amtsinhaber German Fries hört auf. Wer könnte sein Nachfolger werden?

Paukenschlag in Ottobeuren

„Das ist der richtige Zeitpunkt“: Ottobeurens Bürgermeister hört auf

Ottobeurens Bürgermeister German Fries tritt bei der Bürgermeisterwahl im März 2025 nicht mehr an. Gleichzeitig präsentiert er einen möglichen Kandidaten.
Von Johannes Schlecker
    • |
    • |
    • |
    Ottobeurens Bürgermeister German Fries (links) hört nach dieser Legislaturperiode auf. Als möglichen Kandidaten für die Freie Wählervereinigung schlug er Josef Schmelcher vor.
    Ottobeurens Bürgermeister German Fries (links) hört nach dieser Legislaturperiode auf. Als möglichen Kandidaten für die Freie Wählervereinigung schlug er Josef Schmelcher vor. Foto: Johannes Schlecker

    German Fries wird bei der Bürgermeisterwahl im März 2025 nicht mehr antreten. Das gab der Ottobeurer Rathauschef zur Überraschung vieler Anwesenden am Montagabend beim kommunalpolitischen Stammtisch der Freien Wählergemeinschaft Ottobeuren bekannt. Er habe sich diese Entscheidung reiflich überlegt. „Ich wäre dann schon 62 und am Ende der Legislaturperiode 68 Jahre alt. Das sind schon Dinge, die einem durch den Kopf gehen“, so Fries. Zudem sei er bereits seit 2002 „kommunalpolitisch unterwegs“ und stehe seit 18 Jahren an der Spitze einer Gemeinde, zunächst in Sontheim und später in Ottobeuren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden