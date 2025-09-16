„Das ist der richtige Zeitpunkt“: Ottobeurens Bürgermeister hört auf

German Fries wird bei der Bürgermeisterwahl im März 2025 nicht mehr antreten. Das gab der Ottobeurer Rathauschef zur Überraschung vieler Anwesenden am Montagabend beim kommunalpolitischen Stammtisch der Freien Wählergemeinschaft Ottobeuren bekannt. Er habe sich diese Entscheidung reiflich überlegt. „Ich wäre dann schon 62 und am Ende der Legislaturperiode 68 Jahre alt. Das sind schon Dinge, die einem durch den Kopf gehen“, so Fries. Zudem sei er bereits seit 2002 „kommunalpolitisch unterwegs“ und stehe seit 18 Jahren an der Spitze einer Gemeinde, zunächst in Sontheim und später in Ottobeuren.

Johannes Schlecker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87724 Ottobeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

German Fries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis