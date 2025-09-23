Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Ottobeuren steht fest

Der CSU-Ortsverband Ottobeuren hat Benjamin Adelwarth aus Dirlewang offiziell als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 8. März 2026 nominiert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Ottobeurer CSU hervor.
Kommunalwahl 2026
