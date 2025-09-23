Icon Menü
Bürgermeisterwahl in Ottobeuren. Benjamin Adelwarth kandidiert für die CSU.

Kommunalwahl 2026

Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Ottobeuren steht fest

Die CSU nominiert Benjamin Adelwarth für die Bürgermeisterwahl im März 2026. Was der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbands vorhat.
    Die Ottobeurer CSU schickt Benjamin Adelwarth (Mitte) bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr ins Rennen. Ihm gratulieren der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek (links) und CSU-Ortsvorsitzender Matthias Gerle.
    Die Ottobeurer CSU schickt Benjamin Adelwarth (Mitte) bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr ins Rennen. Ihm gratulieren der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek (links) und CSU-Ortsvorsitzender Matthias Gerle. Foto: Matthias Gerle/CSU Ottobeuren

    Der CSU-Ortsverband Ottobeuren hat Benjamin Adelwarth aus Dirlewang offiziell als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 8. März 2026 nominiert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Ottobeurer CSU hervor.

