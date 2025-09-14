Eltern und Schüler aufgepasst! Zum Schulstart fahren einige Busse in Memmingen anders

Am Dienstag, 16. September, beginnt das neue Schuljahr 2025/2026 an den bayerischen Schulen. Dieser Zeitpunkt wird auch im Stadtverkehr Memmingen für Veränderungen genutzt, da die Generalsanierung der Edith-Stein-Schule abgeschlossen wurde und somit der Schülerverkehr für andere Schulen optimiert werden konnte, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Neuerungen gibt es bei mehreren Verbindungen.

Linie 1 (Kalkerfeld-ZOB-Hühnerberg-Berliner Freiheit)

• Der Bus um 6.15 Uhr ab Kalkerfeld fährt ab Weinmarkt nun über Hallenbad in die Berliner Freiheit. Auf dem Rückweg ab Theodor-Heuss-Schule fährt der Bus über Hühnerberg-Klinikum wieder zurück ins Kalkerfeld. Ab ZOB und Weinmarkt verkehrt zur selben Uhrzeit (6.30 Uhr) die Linie 966, die für den direkten Weg zum Klinikum und Hühnerberg genutzt werden kann.

• Der Bus um 7.40 Uhr ab Kalkerfeld fährt an Schultagen ab Waldfriedhof über die Edith-Stein-Schule (Beginn 1. Stunde) zum ZOB und weiter bis zur Theodor-Heuss-Schule.

Ab Theodor-Heuss-Schule zum Kalkerfeld

• Der Bus um 11.14 Uhr ab Theodor-Heuss-Schule fährt ab der Haltestelle Kohlschanzstraße über Edith-Stein-Schule (Ende 4. Stunde) zum Kalkerfeld.

• Der Bus um 12.40 Uhr ab Kalkerfeld fährt an Schultagen neu um 12.30 Uhr und beginnt bereits vorher um 12.25 Uhr an der Edith-Stein-Schule (Ende 5. Stunde).

• Ein neuer Bus startet um 13 Uhr an Schultagen ab der Edith-Stein-Schule (Ende 6. Stunde) über Kalkerfeld zum Waldfriedhof nur zum Ausstieg.

Linie 2 (ZOB-Memmingerberg-Flughafen Airport FMM)

Die Linie 2 konnte durch den Wegfall der zusätzlichen Beförderungsleistung der Edith-Stein-Schule an Schultagen vollständig überarbeitet werden, um den hohen Fahrgastzahlen zwischen ZOB und Flughafen gerecht zu werden. Diese fährt gemeinsam mit der Linie 810A einen durchgängigen 30-Minuten-Takt vom ZOB direkt über die Augsburgerstraße an den Flughafen und hält an allen Haltestellen unterwegs.

Linie 3 (ZOB-Amendingen-Eisenburg-Trunkelsberg)

• Der Bus um 12.45 Uhr an Schultagen ab BBZ hält neu um 12.57 Uhr am Weinmarkt und 12.59 Uhr am Schweizerberg; die Haltestelle Luginsland entfällt. Schüler der Realschulen werden gebeten, am ZOB einzusteigen.

• Neuer Bus um 12.50 Uhr an Schultagen ab Bernhard-Strigel-Gymnasium (Ende 6. Stunde) über Bismarckschule zum ZOB mit Anschluss an die Bahnverbindungen.

Linie 5 (ZOB-Neubruch-Dickenreishausen)

• Der Bus um 12.34 Uhr an Schultagen ab Dickenreishausen endet bereits um 12.50 Uhr an der Bismarckschule, um die Grundschüler der Elsbethenschule (Ende 6. Stunde) um 12.55 Uhr in den Neubruch zu bringen.

• Neuer Bus um 12.45 Uhr ab Memmingerberg Schule (Ende 6.Stunde) ohne Halt bis zum ZOB mit Anschluss in alle Richtungen.

• Der Bus um 13.10 Uhr an Schultagen ab Theodor-Heuss-Schule (Ende 6. Stunde) fährt über Buxach nur noch bis Hart Haldenweg zum Ausstieg.

Ab Lindenschule ohne Umstieg nach Dickenreishausen

• Neuer Bus um 13.12 ab Lindenschule (Ende 6. Stunde) über ZOB (13:15 Uhr) bis nach Dickenreishausen ohne Umstieg.

Der Bus um 13.34 Uhr ab Dickenreishausen fährt an Schul- und Ferientagen neu über Neubruch an den ZOB mit Ankunft um 13.53 Uhr.

Unter dem Link Fahrplananpassungen (vvm-online.de) können auch die Änderungen bei den Regionalbussen des Landkreises Unterallgäu eingesehen werden.