Die Memminger Indians wollen ihre Siegesserie ausbauen

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen will nach fünf Siegen in Serie auf Erfolgskurs bleiben und am Wochenende punkten. Zuerst geht es für die Indians am Freitag nach Bayreuth. Das Spiel dort beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag kommt der Hauptrundenmeister der Vorsaison, die „Falken“ aus Heilbronn, an den Hühnerberg. Eröffnungsbully in der Alpha-Cooling-Arena ist um 18 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf bereits erhältlich.

Vor allem das Heimspiel gegen den Dauer-Gegner in den Play-offs der vergangenen Jahre wird dabei mit Spannung erwartet. Die Indians stehen vor den beiden Partien auf Platz zwei der Tabelle der Oberliga Süd, in Schlagdistanz zu Tabellenführer Selb. Heilbronn ist Vierter.

Der ECDC will seine Serie ausbauen

Durch zuletzt gute Auftritte hat der ECDC eine Siegesserie gestartet, die nun ausgebaut werden soll. Die jüngsten beiden Spiele gegen Peiting und Lindau gestalteten die Indians jeweils überzeugend. Über alle Reihen verteilte Torschützen sowie ein starkes Unterzahlspiel waren zuletzt Trumpf im Lager der Memminger.

Der Einsatz von Patrick Kurz ist noch fraglich. Der Verteidiger bekam am vergangenen Sonntag in Lindau einen Schuss an die Hand und musste das Spiel am Bodensee vorzeitig beenden.

In Bayreuth (Freitag, 20 Uhr): Die „Tigers“ sind mit einer erneut stark veränderten Mannschaft in die Saison gegangen. Das von Larry Suarez trainierte Team verfügt über starke Einzelakteure. Lediglich die Tiefe im Kader dürfte ein Manko bei den Franken sein. Im Tor der „Onesto Tigers“ steht mit Maximilian Meier ein bekanntes Gesicht, genauer gesagt der Bruder von Indians-Angreifer „Tobi“ Meier. Er wechselte vor der Saison aus dem Norden nach Bayreuth.

Bayreuth steht auf Rang sieben der Oberliga-Tabelle

Mit den Kontingentspielern Kyle Bollers und Alexander Barber scheinen den Bayreuthern gute Verpflichtungen gelungen zu sein. Sie sind neben Michal Spacek und Kapitän Sam Verelst die Garanten für bislang elf Punkte und einen guten siebten Tabellenplatz. Vor allem Bollers überzeugt: Ligaweit ist er hinter den Indians-Topscorern Felix Brassard und Brett Ouderkirk auf Platz drei der Scorerliste zu finden.

Heimspiel gegen Heilbronn (Sonntag, 18 Uhr): Die „Falken“ kamen zuletzt immer besser in Fahrt. Der Hauptrundenmeister und Play-off-Halbfinalist der Vorsaison konnte sein Team, trotz zahlreicher finanzieller Hiobsbotschaften im Sommer, weitgehend zusammenhalten und sogar noch verstärken. Lediglich auf der Trainerposition kam es zu einem Wechsel: Frank Petrozza zog es nach Duisburg zurück. Sein Nachfolger ist Niko Eronen.

Starkes Aufgebot der Heilbronner „Falken“

Die beiden Topscorer Calder Anderson und Nolan Ritchie führen auch in dieser Saison bereits wieder die Scorerwertung der „Falken“ an. Auf sie muss die Indians-Defensive ein besonderes Augenmerk richten. Routiniers wie „Freddy“ Cabana, Robin Just und Corey Mapes runden das starke Aufgebot der Heilbronner ab. Im Tor gilt es auch in dieser Saison, Patrick Berger zu überwinden, der seine starke Form bereits wieder bestätigt hat.

Karten für das Spiel am Sonntagabend sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Partie wurde von den Behörden als Sicherheitsspiel eingestuft. Deswegen herrscht vor und während der Partie strikte Fan-Trennung. Gästefans dürfen sich daher, ohne Ausnahme, ausschließlich im Gästebereich aufhalten, das Ordner- und Sicherheitspersonal ist angewiesen, diese Regelung strikt durchzusetzen.

Es wird folglich einen eigenen Eingang, separate Essens- und Getränkestände sowie eigene Toiletten für die Fans der „Falken“ im Gästebereich geben. Die Abendkasse ist ausschließlich Heimfans vorbehalten. Fans aus Heilbronn werden laut ECDC gebeten, den Online-Vorverkauf über Ticketmaster nutzen. (mit mfr und maj)