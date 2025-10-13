Siegesserie des ECDC Memmingen hält auch in Lindau an

Der ECDC Memmingen hat das erste Allgäu-Bodensee-Derby in dieser Saison gewonnen. Mit 6:2 siegten die Maustädter beim EV Lindau. Ein erneut überzeugender Auftritt der Mannschaft bescherte den fünften Sieg in Folge.

Starkes erstes Drittel des ECDC Memmingen gegen Lindau

Memmingen trat ohne Veränderungen im Line-Up an. Die Indians spielten ein starkes erstes Drittel. Von Beginn an waren die Mannen von Coach Daniel Huhn sehr konzentriert und wach. Offensiv agierte man äußerst druckvoll, defensiv standen die Memminger kompakt. Markus Lillich, der von Eddy Homjakovs bedient wurde, traf zur 1:0 Führung für den ECDC.

In doppelter Unterzahl getroffen

Wichtig war dann das 2:0 für Memmingen. In doppelter Unterzahl eilte Felix Brassard nach Scheibengewinn auf und davon und traf eiskalt zum 2:0. Trotz des prompten Anschlusstreffers des EVL durch Zan Jezovsek drängten die Memminger die Hausherren weiter in ihre eigene Zone. Timo Gams schoss nach Pass von Jayden Schubert noch das 3:1 für die Rot-Weißen.

Weitere Gelegenheiten für eine Vorentscheidung

Das zweite Drittel begann mit dem Anschlusstreffer der Islanders. Ein verdeckter Schuss von Leon Sivic landete im Indianer-Gehäuse. Doch keine zwei Minuten später stellten die Maustädter den alten Abstand wieder her. Timo Gams schnürte seinen Doppelpack zum 4:2. In der Folge hatten die Indians weitere Gelegenheiten, um für eine mögliche Vorentscheidung zu sorgen. Es blieb aber vorerst beim Zwischenstand von 4:2 für den ECDC.

Im letzten Drittel ließ Memmingen nicht mehr viel zu. Die Lindau Islanders waren zwar bemüht nochmals ins Spiel zu finden, doch die Indians machten ihre Sache gut und spielten souverän bis zum Ende.

So geht es für die Memminger Indians weiter

Zwei weitere Treffer von Felix Brassard und Nikita Krymskiy sorgten schließlich für den 6:2-Endstand. Der ECDC Memmingen gewann somit das fünfte Spiel in Serie und bleibt weiterhin auf Siegeskurs. In der kommenden Woche geht es für die Mannschaft zunächst auswärts weiter. Die Memminger Indians gastieren am kommenden Freitag in Bayreuth. Die Partie bei den Onesto Tigers beginnt um 20 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag kommen die Heilbronner Falken in die Alpha Cooling-Arena. Puck Drop im Topspiel ist um 18 Uhr. Tickets für die Partie sind bereits erhältlich.