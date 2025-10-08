Der FC Bayern kommt - und lockt Ex-Bundesliga-Stars nach Memmingen

Als der FC Memmingen im Jahr 1970 erstmals das Wagnis einging, in der damals noch drittklassigen Bayernliga anzutreten, war dies auch eng mit dem FC Bayern München verbunden.

Ein Freundschaftsspiel gegen die Startruppe um Sepp Maier - am 16. und 17. Oktober übrigens zu Gast im Allgäu -, Franz Beckenbauer und Gerd Müller vor der Rekordkulisse von 7500 Zuschauern schaffte die finanzielle Basis für das Abenteuer in der neuen Spielklasse - auch wenn der FCM mit 2:9 verlor.

Spiel gegen den FC Bayern für den guten Zweck

55 Jahre später ist der FC Bayern erneut in Memmingen zu Gast. Am 18. Oktober um 16 Uhr trifft eine Allstar-Auswahl des FC Memmingen auf die Ü45-Mannschaft der Münchner, die gerade ihren Titel als Bayerischer Meister ihrer Altersklasse verteidigt haben. Hintergrund des Spiels ist ein guter Zweck. Der Erlös der Benefizveranstaltung geht an die Initiative „Kicken für Kinder“ und das „Team Bananenflanke“.

„Es soll ein Tag mit gelebter Inklusion, Gemeinschaft und des Wiedersehens werden“, sagt Initiator Alireza Assobar, ehemaliger Jugendkapitän beim FC Memmingen. Ziel ist es, ehemalige Spielerinnen und Spieler des FCM wieder zusammenzuführen, Inklusion sichtbar zu machen und Mittel für Kinder mit Handicap und schwere Erkrankungen zu sammeln.

Der FC Bayern kommt nach Memmingen - und lockt Ex-Bundesliga-Stars an

Um dieses Ziel zu erreichen, konnten Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher sowie der ehemalige Kult-Trainer Winfried Schäfer (unter anderem Karlsruher SC und VfB Stuttgart), der heute Direktor der Nationalmannschaft von Ghana ist.

Zudem haben sich laut Assobar auch diverse große Namen wie Felix Magath, Michael Henke und diverse „prominente ehemalige Bunesliga-Spieler“ angekündigt.

Auch Frank Wiblishauer, der beim FC Bayern ausgebildet wurde und später als Profi für den 1. FC Nürnberg auflief, ist Teil des Benefizspiels. Der Ex-FCM-Spieler engagiert sich seit Jahren für die „Bananenflanke Memmingen e.V“.

Der Tag beginnt um 14.30 Uhr mit dem Vorspiel des Teams Bananenflanke Memmingen, einer inklusiven Fußballmannschaft für Kinder mit Handicap. Der Eintritt ist frei.

