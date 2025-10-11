Der einstige „Hitler von Köln“ spricht vor Memminger Schülern: „Damit ihr nicht denselben Scheiß tut wie ich“

Da steht er auf der Bühne in der Aula der Fachober- und Berufsoberschule (FOS/BOS) Memmingen und fällt mit seinem bordeauxroten Jackett und Pullunder bis in die letzten Reihen auf: Axel Reitz. Im Hintergrund ist ein Bild von ihm projiziert, das so gar nicht den Eindruck macht, es könnte sich um dieselbe Person handeln: ein blasser Mann mit blonden gegelten Haaren und einem schwarzen Ledermantel, darüber die Überschrift „Ich war der Hitler von Köln“. In Memmingen geht er auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler ein:
Rechtsextremismus
