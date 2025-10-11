Rechtsextremismus Der einstige „Hitler von Köln“ spricht vor Memminger Schülern: „Damit ihr nicht denselben Scheiß tut wie ich“

Axel Reitz war als „Hitler von Köln“ bekannt, dann stieg er aus der Szene aus. Nun warnt er vor Extremismus. An der FOS/BOS ging er auf Fragen der Schüler ein.