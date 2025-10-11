Icon Menü
Der „Hitler von Köln“ klärt Schüler an der FOS/BOS Memmingen über Extremismus auf

Rechtsextremismus

Der einstige „Hitler von Köln“ spricht vor Memminger Schülern: „Damit ihr nicht denselben Scheiß tut wie ich“

Axel Reitz war als „Hitler von Köln“ bekannt, dann stieg er aus der Szene aus. Nun warnt er vor Extremismus. An der FOS/BOS ging er auf Fragen der Schüler ein.
Von Johannes Füssel
    Der als "Hitler von Köln" bekannte Ex-Nazi Axel Reitz macht inzwischen Aufklärungsarbeit in Sachen Extremismus, so wie hier beim Besuch an der FOSBOS Memmingen.
    Der als "Hitler von Köln" bekannte Ex-Nazi Axel Reitz macht inzwischen Aufklärungsarbeit in Sachen Extremismus, so wie hier beim Besuch an der FOSBOS Memmingen. Foto: Johannes Füssel

    Da steht er auf der Bühne in der Aula der Fachober- und Berufsoberschule (FOS/BOS) Memmingen und fällt mit seinem bordeauxroten Jackett und Pullunder bis in die letzten Reihen auf: Axel Reitz. Im Hintergrund ist ein Bild von ihm projiziert, das so gar nicht den Eindruck macht, es könnte sich um dieselbe Person handeln: ein blasser Mann mit blonden gegelten Haaren und einem schwarzen Ledermantel, darüber die Überschrift „Ich war der Hitler von Köln“. In Memmingen geht er auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler ein:

