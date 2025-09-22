60 Jahre und kein bisschen leise

Die 60 Jahre Kneippsche Kultur in Markt Rettenbach haben Eindrucksvolles geschaffen. Von 16 Gründungsmitgliedern hat sich deren Zahl auf heute 550 vervielfacht. Vorsitzende Renate Vetter und ihr Team feierten mit bester Stimmung das Jubiläum im Gasthaus Adler. „Jede Art von Bewegung“ ist für den Verein ein Schritt zu Gesundheitspfarrer Sebastian Kneipp.

Besonders schön erweckte der Chor Herzton unter Leitung von Tanja Schulz einen musischen Blick auf die „kleinen Wunder dieser schönen Welt“. Sänger Robert Kern freute sich über die enge Verbindung mit dem Verein und erinnerte, wie sie ihre Waldweihnacht mitfeiern. Ihn begeistert: „Der Kneippverein Markt Rettenbach geht immer mit der Zeit.“ Mit ihrer Musik kommen die Menschen ebenfalls ins bewegte Schwingen.

Als Bürgermeister holte Martin Hatzelmann die Geschichte hervor. Bürgermeister Karl Zinsmeister nahm 1965 in Ottobeuren an einer Kräuterwanderung teil und spürte, „ma sott halt au´z Rettabach so an Kneippverei hau!“. Seitdem sind Gesundheitsförderung und Gemeinwohlsinn eng mit der Kneippschen Lehre verbunden. Schon 1966 entstand mit ganz viel Handarbeit am Haldenweg eine Kneippanlage.

2006 wurde die prägnante und schmuckvolle Kneippanlage an der Günz geplant, die seit 2010 Jahren ein beliebter Treffpunkt ist. Hatzelmann ist selbst sehr sportlich und daher von den Bewegungsangeboten begeistert. Von Kinderturnen bis Zumba-Tanz ist Kneipp ganz aktuell mit dabei. Beim Unterallgäuer Radlertag in Maria Baumgärtle sind sie selbstverständlich präsent. In der Gemeinde zeigen sie ihre Lebensfreude im Weiberfasching, dem Maimarkt oder dem Erdbeerbowlen-Fest. „Damit tragt ihr maßgeblich zur Lebensqualität bei. Ihr prägt das Vereinsleben.“

Mit Urkunden kam Ida-Anna Braun vom Kneippbund. Die Regionalvorsitzende ist begeistert, „wie eine zehnköpfige starke Frauengruppe“ unter Renate Vetter den Verein leitet. Das zeigt ihr, von Jahrzehnten Frauenelan profitieren auch die Männer. Von allen verehrt wird Priester und Naturheiler Sebastian Kneipp. Ihr rundum gelungenes Programm macht die Gesundheit zum Erlebnis. Kneipp vereint mit seinen fünf Elementen viele Menschen. Heuer gilt das Jahresmotto: „Kneipp vereint“. Allen wird vermittelt, „Du bist nicht allein“.

Senioren zeigten mit Lucia Pfefferle ihre Übungen und über 100 Kinder sind bei den „Flitzfüchsen“, „Purzelpambas“ und „Kletterkoalas“ mit Simone Moser und Christina Mögele, um ihre ganzen Körper locker zu machen. Berni Maurus führte zur Fitmacher-Gymnastik. Zweite Vorsitzende Sonja Böckeler erwartet auch künftig „eine gute Zukunft voller Aktivitäten im Sinne von Sebastian Kneipp“.

