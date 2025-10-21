Basketball: Ex-TVM-Trainer Alvir Salcin bekommt zum Abschied einen Sieg geschenkt

Einen Saisonstart nach Maß haben die Bezirksliga-Basketballer des TV Memmingen mit ihrem neuen Trainer Woldemar Henkel gefeiert. Die jungen Korbjäger gewannen zuhause gegen den VfL Buchloe deutlich mit 94:55 (43:30).

Die Memminger Mannschaft begann konzentriert, fokussiert und agierte aus einer stabilen und schnellen Manndeckung heraus immer wieder mit schnellen Tempogegenstößen.

Die Gäste aus Buchloe werden überrollt

Die Gäste aus Buchloe wurden im ersten Viertel regelrecht überrollt. Die Pässe liefen gut durch die eigenen Reihen, und die Fehlerquote war sehr gering. Beim Stand von 21:10 für den TVM ging es in die erste Viertelpause.

In den zweiten zehn Minuten fanden die Gäste besser ins Spiel und schafften es, das Spiel der Maustädter etwas zu entschleunigen. Mit einer 43:30-Führung der Memminger ging es in die Halbzeitpause.

Memmingen hält den Druck aufrecht

Woldemar Henkel motivierte sein Team, weiterzumachen und nicht nachzulassen – und genau das befolgten sein Spieler. Memmingen hielt den Druck in der Verteidigung über das ganze Spiel hinweg aufrecht – und so dominierten die Hausherren die Gäste aus Buchloe, bei denen die Kräfte mehr und mehr schwanden, in der zweiten Hälfte nach Belieben.

Buchloe gelangen in den Vierteln drei und vier insgesamt nur noch 25 Punkte, wohingegen die Memminger mit 51 Punkten eine sehr starke Leistung ablieferten. Auch die Würfe von jenseits der Dreipunktelinie gelangen mit hohen Quoten.

Der TVM-Trainer setzt alle Spieler ein

TVM-Trainer Henkel setzte alle Spieler ein. Die Mischung im Team scheint nach Vereinsangaben zu stimmen. Die Neuzugänge Leo Fink mit 16 Punkten und Christian Meine mit elf drückten dem Spiel schon ihren Stempel auf und wirkten bereits sehr gut integriert. Topscorer der Partie auf Memminger Seite war Julian Kirchner mit 19 Punkten. Auch Laurenz Raidt mit 16 zeigte eine starke Leistung.

Die Routiniers Eugen Kaiser, Luam Araya, Markus Lanz und Benjamin Salcin sorgten für Stabilität, Rebounds und die nötige Balance aus starker Verteidigung und schnellem Angriff.

Jeder Memminger Basketballer leistet seinen Beitrag

Die Youngster um Martin Stoyanov (vier Punkte), Joshua Sauter mit sieben Punkten, Ivan Zaper mit sechs und Deniz Buru zeigten eine konzentrierte, beherzte und mutige Leistung.

Basis des Sieges war die sehr starke Verteidigung. Alles in allem sahen die zahlreichen Zuschauer laut TVM tolles Teamplay. Jeder Spieler trug seinen Teil zum hohen ersten Saisonsieg bei – zur Freude des neuen Coaches und der Fans des TVM.

Ex-Trainer Alvir Salcin wird verabschiedet

Vor dem Spiel verabschiedeten die Abteilungsleiter Samir Turohan und Brigitte Prinz feierlich den langjährigen Herren-Trainer Alvir Salcin. Sie dankten ihm vor den beiden Teams und den Zuschauern für sein jahrelanges Engagement als Trainer, Spieler und Schiedsrichter. Herzlich gedankt wurde auch Salcins Frau Selma für ihre Unterstützung und das „Rückenfreihalten“ über all die Jahre..

Weiter geht es am Sonntag bei der BG Illertal II. Das nächste Heimspiel findet am 15. November ab 19 Uhr in der Elsbethen-Bismarck-Doppelturnhalle statt. (mit jöp)

So haben die Memminger Basketballer gespielt Für den TV Memmingen spielten: Luam Araya, Martin Stoyanov (4 Punkte), Leo Fink (16), Benjamin Salcin, Markus Lanz (10), Laurenz Raidt (16), Joshua Sauter (7), Julian Kirchner (19), Christian Meine (11), Deniz Buru, Eugen Kaiser (5) und Ivan Zaper (6). (jöp)