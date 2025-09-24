Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Memmingen
Icon Pfeil nach unten

Edith-Stein-Schule in Memmingen: Nach Generalsanierung wird nun die Eröffnung gefeiert

Großprojekt in Memmingen

Nach drei Jahren Baustelle: Die Edith-Stein-Schule feiert ihren „Neustart“

Für über 20 Millionen Euro ist die Memminger Grundschule umfassend saniert worden. Nun ist sie wieder bereit für den Schulbetrieb. Doch nicht alles verlief reibungslos.
Von Azaria Kretzinger
    • |
    • |
    • |
    In der Edith-Stein-Schule im Memminger Osten findet nach umfangreicher Sanierung wieder Unterricht statt.
    In der Edith-Stein-Schule im Memminger Osten findet nach umfangreicher Sanierung wieder Unterricht statt. Foto: Azaria Kretzinger

    Nach langjähriger Bauzeit ist die Edith-Stein-Schule in der Kneippstraße in Memmingen wieder bereit für den Schulbetrieb. Aktuell seien 20,2 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes geflossen, das vor allem wegen seines baulichen und energetischen Zustands nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen hatte. Nun feierten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste die Wiedereröffnung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden