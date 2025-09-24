Nach drei Jahren Baustelle: Die Edith-Stein-Schule feiert ihren „Neustart“

Nach langjähriger Bauzeit ist die Edith-Stein-Schule in der Kneippstraße in Memmingen wieder bereit für den Schulbetrieb. Aktuell seien 20,2 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes geflossen, das vor allem wegen seines baulichen und energetischen Zustands nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprochen hatte. Nun feierten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste die Wiedereröffnung.
Großprojekt in Memmingen
