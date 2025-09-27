Unerwartete Niederlage: Beim ECDC Memmingen läuft es noch nicht rund

Der ECDC Memmingen musste am Freitagabend (27.9.2025) eine Niederlage gegen die Passau Black Hawks hinnehmen. Nicht viel lief bei den Indians an diesem Abend zusammen, sodass man vor 2022 Zuschauern mit 4:5 verlor. Am Sonntag treten die Maustädter beim EV Füssen an.

Nach der Overtime-Niederlage in Stuttgart waren die Indians auf Besserung aus. Der zweite Heimsieg der noch jungen Saison sollte her. Doch Memmingen fand im ersten Drittel kaum zu seinem Spiel. Passau hielt läuferisch und kämpferisch dagegen. So ließ Andrew Schembri erstmals die Torsirene erklingen. Passau ging mit 1:0 in Führung. Buster Larsson legte das 2:0 nach. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause.

Niederlage gegen Passau: ECDC Memmingen wirkt verunsichert

Im zweiten Drittel tat sich der ECDC ebenso schwer und wirkte verunsichert. Die Gäste aus der Drei-Flüsse-Stadt hingegen stellten das Ergebnis durch weitere zwei Treffer auf zwischenzeitlich 4:0. Die GEFRO-Indians verkürzten noch vor der Pause durch die Treffer von Brassard und Gorgenländer auf 2:4.

Zwar wollten die Rot-Weißen im letzten Drittel alles versuchen, um das Spiel zu drehen. Gelingen sollte dieses Vorhaben jedoch nicht. Denis Fominych ließ einen kurzen Moment Hoffnung aufkeimen, als er zum 3:4 in Überzahl traf. Doch Passau traf Sekunden später durch Brendan Harrogate zum 3:5. Memmingen erzielte rund 1,5 Minuten vor dem Ende durch Brett Ouderkirk noch das 4:5, doch der Auswärtssieg war den Black Hawks nicht mehr zu nehmen.

Memminger Indians müssen in die Spur finden

Nun gilt es schleunigst wieder in die Spur zu finden, denn am Sonntag wartet ein weiterer unangenehmer Gegner auf den ECDC Memmingen. Die Indianer reisen zum Auswärtsspiel an den Kobelhang, müssen jedoch punkten. Spielbeginn beim EV Füssen ist um 18:00. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am kommenden Sonntag gegen den SC Riessersee statt. (mfr)

ECDC Memmingen vs EHF Passau Black Hawks 4:5 (0:2/2:2/2:1)

Tore: 0:1 (10.) Schembri (Reich, 5-4), 0:2 (15.) Larsson (Nazzarett), 0:3 (26.) Schembri (Schmidt, Röthke), 0:4 (28.) Mößinger (Horschel), 1:4 (28.) Brassard (Svedlund, Ouderkirk, 5-4), 2:4 (37.) Gorgenländer (Fominych, Pfalzer), 3:4 (54.) Fominych (Svedlund, Ouderkirk, 5-4), 3:5 (54.) Harrogate (Nazzarett, Larsson), 4:5 (59.) Ouderkirk (Fominych, Brassard)

Strafminuten: Memmingen 11-Passau 12

Zuschauer: 2022

ECDC Memmingen: Flott-Kucis (Roth)-Blake, Ettwein; Svedlund, Meisinger; Kurz, Menner- Lillich, Spurgeon, Ouderkirk; Meier, Homjakovs, Brassard; Pfalzer, Schubert, Krymskiy; Gams, Gorgenländer, Fominych.