Eishockey: Am Donnerstag erklingt am Memminger Hühnerberg die Nationalhymne

Mit dem Eröffnungsspiel der beiden Eishockey-Oberligen startet der ECDC Memmingen in die Punkterunde. Am Donnerstagabend empfangen die Indians ab 20 Uhr den ambitionierten Aufsteiger aus Erding. Tickets für die Partie sind im Vorverkauf sowie an den Abendkassen erhältlich. Am Sonntag geht es dann nach Stuttgart.

Nach der aus Vereinssicht durchaus erfolgreichen Generalprobe mit drei Siegen am vergangenen Wochenende starten die Indians in die Hauptrunde der Oberliga Süd – da der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) das Eröffnungsspiel an den ECDC vergeben hat, sogar schon einen Tag früher als die Konkurrenz. So heißt es bereits am Donnerstag „Feuer frei“ in der Alpha-Cooling-Arena, wenn die Erding „Gladiators“ die Maustädter herausfordern.

Die Indians sind positiv gestimmt

Die Indians gehen nach einer recht guten Vorbereitung positiv gestimmt in die Auftaktspiele, die Neuzugänge im Team haben sich nach Vereinsangaben augenscheinlich schon gut eingefunden. Vor allem die kanadisch geprägte Sturmformation ließ zuletzt die Torsirene häufig erklingen. Ob Kapitän Tyler Spurgeon gegen Erding mitwirken kann, ist hingegen noch nicht sicher.

Der Routinier hofft weiterhin auf die rechtzeitige Aushändigung der deutschen Staatsbürgerschaft, um für die Partien spielberechtigt zu sein. Ob die zuletzt angeschlagenen Spieler ins Line-Up zurückkehren, wird sich kurzfristig entscheiden. So oder so sind die Memminger mehr als motiviert, einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen.

Der ECDC erwartet mehr als 2000 Zuschauer

Eine Kulisse von mehr als 2000 Fans soll sie von den Rängen aus unterstützen. Da sich auch Anhänger aus Erding angekündigt haben, steht laut ECDC „einer tollen Eishockey-Atmosphäre nichts mehr im Weg“.

Aufgrund der Besucherzahl empfehlen die Indians, den Vorverkauf zu nutzen und frühzeitig im Stadion zu sein. Aufgrund mehrerer Programmpunkte – unter anderem wird der Oberliga-Pokal auf dem Eis präsentiert und die Nationalhymne abgespielt – beginnt der Einlauf der Teams bereits etwas früher. SpradeTV streamt bereits rund 45 Minuten vor Spielbeginn. Der verletzte ECDC-Verteidiger Robert Peleikis wird als Experte zu Gast sein.

Erding hat sich verstärkt

Die Gäste aus Erding sind als Aufsteiger aus der Bayernliga neu in die Oberliga gekommen. Nach mehreren Versuchen gelang der Aufstieg und sicherte den „Gladiators“ den angestrebten Startplatz in der dritthöchsten Liga Deutschlands. Das Team aus Oberbayern verstärkte sich im Sommer mit einigen prominenten Namen und wertete den bereits guten Kader weiter auf.

Mit Markus Eberhardt, Marco Pfleger, Louis Trattner und Marc Schmidpeter wurde viel Oberliga- und DEL2-Erfahrung hinzugewonnen. Im Tor der „Gladiators“ steht mit Leon Meder ein alter Memminger Bekannter, der sich mit David Zabolotny die Einsätze teilt.

Am Sonntag spielt der ECDC in Stuttgart

Am Sonntag geht es für den ECDC dann nach Stuttgart. Die „Rebels“ aus der Landeshauptstadt wollen in dieser Saison nach zwei Jahren als Tabellenletzter endlich die Rote Laterne abgeben und sich in der Oberliga etablieren. Zu den bisherigen Punktegaranten Jannik Herm und Matthew Pistilli kamen einige interessante Akteure hinzu, die, aufgrund fehlender Oberliga-Erfahrung, aber bislang schwer einzuschätzen sind.

Die Vorbereitungsspiele lassen aber erahnen, dass die Stuttgarter einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben und den Indians die Punkte ganz sicher nicht kampflos überlassen werden. Die Partie am Sonntag beginnt um 17.30 Uhr. Ein Fanbus (Abfahrt: 14 Uhr, BBZ Memmingen) wird eingesetzt. Anmeldungen hierfür sind unter Telefon 0160/7856269 möglich. (mit mfr)