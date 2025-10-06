ECDC Memmingen siegt gegen Riessersee – Felix Brassard gelingt Hattrick

Nach dem 3:0-Erfolg gegen Deggendorf haben die Memminger Indians am Sonntagabend auch das Heimspiel gegen den SC Riessersee gewonnen. Mit einem deutlichen 8:3 besiegte das Team die Gäste. Der ECDC holte somit sechs Punkte an diesem Wochenende und klettert vorerst auf Rang zwei in der Tabelle.

Justus Roth erhält im Tor der Memminger Indians erneut den Vorzug

Memmingen konnte wieder auf den zuletzt erkrankten Patrick Kurz zurückgreifen. Justus Roth bekam erneut den Vorzug im Indians-Tor. Das erste Drittel begann zunächst denkbar schlecht aus Sicht des ECDC. Rund eine halbe Minute dauerte es, bis die Gäste durch Lubor Dibelka mit 1:0 in Führung gingen. Die Hausherren waren im ersten Drittel von den Spielanteilen her überlegen, doch der SCR legte durch Leon Neiger zum 2:0 nach. Den Indians gelang jedoch der verdiente Ausgleich durch die Treffer von Brett Ouderkirk und Dominik Meisinger. Jedoch waren es wieder die Blau-Weißen, die kurz vor Ende des Drittels in Führung gingen. Torschütze war erneut Lubor Dibelka.

Zweites Drittel bringt die Wende

Das zweite Drittel brachte dann die Wende. Die Indians spielten, wie bereits am Freitag gegen Deggendorf, ein starkes Mitteldrittel und drehten die Partie. Brett Ouderkirk erzielte den längst fälligen Ausgleich, Denis Fominych legte mit einem satten Schuss kurze Zeit später zur erstmaligen Führung für die Indians nach. Die Maustädter waren nun beflügelt und sorgten durch den Treffer von Dominik Meisinger und den Doppelpack von Felix Brassard für die Vorentscheidung.

Am Sonntag gibt es ein Derby gegen Lindau

Mit einem deutlichen und komfortablen 7:3 verabschiedeten sich beide Teams in die letzte Drittelpause. Im Anschluss ließen sich die Indians den Sieg nicht mehr nehmen. Der ECDC dominierte die Begegnung weiterhin und Felix Brassard schoss das letzte Tor des Abends. Der Kanadier schnürte in Überzahl seinen Hattrick zum 8:3, was zugleich auch der Endstand war. Schlussendlich gewannen die Mannen von Coach Daniel Huhn deutlich und hochverdient gegen die Werdenfelser. Am Freitag bestreiten die Indians das nächste Heimspiel ab 20 Uhr gegen den EC Peiting. Karten sind bereits erhältlich. Am Sonntag treten die Memminger ab 18 Uhr bei den Lindau Islanders an.