ECDC Memmingen will Siegesserie auch gegen Peiting fortsetzen

Mit dem EC Peiting kommt am Freitagabend ein traditionell sehr unangenehmer Gegner an den Memminger Hühnerberg. Die Indians, die aktuell auf Tabellenplatz zwei in der Eishockey-Oberliga liegen, wollen gegen den ECP ihre starken Leistungen der Vorwoche bestätigen. Am Sonntag geht es für den ECDC dann nach Lindau. Tickets für das Heimspiel sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

ECDC Memmingen hat nur zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Selb

Dank sechs Punkten am vergangenen Wochenende haben sich die Memminger Indians in der Tabelle weit oben positioniert. Nun soll der Schwung aus den Siegen gegen Deggendorf und Garmisch in die neue Woche übertragen werden. Dabei steht den Indians zuerst der EC Peiting gegenüber. In der heimischen Alpha Cooling-Arena wollen die Maustädter den Oberbayern den Zahn ziehen und Heimsieg Nummer drei einfahren. Das Team von Trainer Daniel Huhn kam bislang ohne große Ausfälle durch die Spielzeit und dürfte auch am Freitag mehr oder weniger komplett auflaufen. Mit Felix Brassard und Brett Ouderkirk stellen die Rot-Weißen aktuell die beiden ligaweiten Topscorer, aber auch die anderen Reihen kommen immer besser in Fahrt. Mit zwei Punkten Rückstand liegt der ECDC mittlerweile sogar in Schlagdistanz zu Tabellenführer Selb.

Peiting hat recht soliden Saisonstart hingelegt

Der EC Peiting hat einen recht soliden Saisonstart hingelegt. Der ECP steht aktuell auf Rang fünf, musste bislang aber, außer gegen Selb, noch nicht gegen eines der Top-Teams ran. Ganze dreimal ging es für die Oberbayern in die Verlängerung. Insgesamt wurden bislang Siege gegen Stuttgart, Höchstadt und Füssen eingefahren. Peiting muss aktuell auf den gesperrten Lukas Gohlke verzichten, Topscorer ist Thomas Heger. Auch die neuen Kontingentspieler John MacKinnon, Carson Briere und Justin Maylan haben sich bereits gut integriert. Ein Wiedersehen steht für Felix Brassard und auch Brett Ouderkirk an, beide liefen bereits für Peiting auf. Karten für die Partie am Hühnerberg, die um 20 Uhr startet, sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Spielbeginn.

Anwärter auf Play-off-Platz

Am Sonntag wartet beim EV Lindau eine ebenfalls schwere Aufgabe auf die Indians. Die Gastgeber vom Bodensee konnten sich erneut verstärken, auch die Leistungsträger der vergangenen Saison konnten gehalten werden. So gelten die Islanders auch in diesem Jahr als Anwärter auf die direkten Play-off-Plätze. Sogar bei den beiden einzigen Niederlagen nach 60 Minuten, gegen Heilbronn und Selb, konnten die Islanders mehr als nur mithalten. Zan Jezovsek, einer der Top-Spieler der Liga, führt auch in dieser Saison bereits wieder die Scorerliste an. Neuzugang Eetu Elo und Ex-Indianer Valentin Busch folgen dem slowenischen Nationalspieler.

Public Viewing im „Puck“

Mit Marcus Marsall und Nicolas Strodel haben aber noch mehr Islanders eine Memminger Vergangenheit. Das Spiel am Bodensee um 18 Uhr wird auch live auf SpradeTV übertragen. Im „Puck“, dem Hockey-Treff in der Memminger Eissporthalle, wird zudem ein kostenloses Public Viewing angeboten.