Die Memminger Indians wollen gegen Riessersee ihren zweiten Heimsieg einfahren

Am Sonntag steht für den ECDC Memmingen das dritte Heimspiel der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga Süd an. Gegner ist der SC Riessersee (SCR). Die Partie beginnt um 18 Uhr, Tickets können im Vorverkauf bereits online erworben werden.

Das Team von der Zugspitze geht mit zwei Siegen aus vier Spielen in das kommende Wochenende. Gegen Heilbronn und Erding gewann der SCR jeweils. Niederlagen gab es hingegen zuhause, gegen Selb und gegen Lindau.

Die Indians wollen ihre Heimbilanz positiv gestalten

Das von Hunor Marton trainierte Team kann sich auch in der aktuellen Spielzeit auf die Routiniers Lubor Dibelka und Robin Soudek verlassen. Das Duo soll bei den Garmischern vorangehen und für die nötigen Treffer sorgen. Auch Quirin Bader, Alex Höller und Thomas Schmid sind bekannte Namen im Kader des SCR, der mit Parker Colley auch einen neuen Kontingentspier vorweisen kann. Im Tor hat aktuell Patrick Mühlberger die Nase vorn und könnte auch am Sonntag den Vorzug gegenüber „Andi“ Mechel erhalten.

Für den ECDC gilt es, die Heimbilanz positiv zu gestalten. Nach einem Sieg gegen Erding und der für den Verein ärgerlichen Niederlage gegen Passau soll nun der zweite Erfolg vor heimischer Kulisse her. Ob das gelingt, wird sich am Sonntagabend ab 18 Uhr zeigen. Wichtig wäre für die Indians außerdem, den Kontakt mit den vorderen Plätzen nicht abreißen zu lassen. Vor dem Wochenende steht Memmingen auf Rang fünf, Riessersee ist Achter.

Wo‘s Karten für den ECDC gibt

Absteiger Selb ist aktuell das einzige Team, das in der Oberliga Süd noch ungeschlagen ist. Karten für die Partie des ECDC gegen den SCR sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkassen öffnen eine Stunde vor dem ersten Bully. (mit mfr)