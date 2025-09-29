Eishockey: Der ECDC Memmingen zeigt beim 6:1-Derbysieg in Füssen die vom Trainer geforderte Reaktion

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat nach der 4:5-Heimniederlage gegen Passau am Kobelhang in Füssen die Reaktion gezeigt, die Trainer Daniel Huhn bei der Pressekonferenz nach der Partie gegen die „Black Hawks“ gefordert hatte. Die Indians gewannen das Allgäu-Derby beim Altmeister mit 6:1 und holten dadurch drei Punkte. In der Tabelle kletterten die Gefro-Indians auf Rang fünf, Füssen ist Vorletzter.

Am Freitag treten die Memminger ab 20 Uhr beim Tabellenzweiten in Deggendorf an. Am Sonntag kommt der Tabellenachte, der SC Riessersee, in die Alpha-Cooling-Arena an den Hühnerberg. Diese Partie beginnt um 18 Uhr.

Das Ziel des ECDC ist klar: drei Punkte

Nach der Heimniederlage gegen die Passau „Black Hawks“ war das ECDC-Ziel für das Auswärtsspiel in Füssen klar: ein Sieg sowie drei Punkte am Kobelhang mussten her. Justus Roth hütete das Indians-Gehäuse. Memmingen nahm im ersten Drittel das Heft in die Hand und setzte den EV Füssen offensiv unter Druck.

Auch defensiv ließen die Maustädter nicht viel zu. Kapitän Tyler Spurgeon brachte die Indians mit 1:0 in Führung und sorgte rund zwei Minuten später für das 2:0. Und Memmingen legte noch vor der Pause nach: Timo Gams und „Eddy“ Homjakovs erhöhten gegen defensivschwache Gastgeber auf 4:0.

Im zweiten Drittel steigert sich Füssen

Im zweiten Drittel war auch der EV Füssen bestrebt, aktiver zu werden und den Faden nicht zu verlieren. Die Hausherren kämpften sich mehr und mehr in die Begegnung. Zunächst war es jedoch „Tobi“ Meier, der durch einen Schuss unter die Latte das 5:0 für den ECDC erzielte. Füssen gelang aber postwendend das 1:5 durch Bauer Neudecker. In der Folge kamen die Gastgeber zu mehr Chancen und konnten sich im Vergleich zum ersten Drittel steigern.

Das letzte Drittel hatte der ECDC dann wieder unter Kontrolle. Timo Gams legte zum 6:1 nach. Mehr Tore sollten aber nicht mehr fallen. Memmingen spielte die Partie souverän zu Ende und holte dadurch drei Punkte im Ostallgäu.

Am Sonntag am Hühnerberg gegen Riessersee

Am Freitag geben die Indians ihre Visitenkarte beim Deggendorfer SC ab. Die Memminger erwartet in Niederbayern eine knifflige Aufgabe. Spielbeginn am Tag der Deutschen Einheit ist um 20 Uhr. Ein Fanbus, für den man sich bereits anmelden kann, wird eingesetzt. Am Sonntag gibt es das nächste Heimspiel in der Alpha-Cooling-Arena, und zwar gegen den SC Riessersee. Die Partie gegen die Werdenfelser beginnt um 18 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf online erhältlich. (mit maj)

Das Allgäu-Derby im Stenogramm Ergebnis: EV Füssen – ECDC Memmingen 1:6 (0:4; 1:1; 0:1).

Tore: 0:1 (8.) Spurgeon (Ouderkirk, Brassard), 0:2 (10.) Spurgeon (Svedlund, Blake), 0:3 (18.) Gams (Homjakovs, Meisinger), 0:4 (20.) Homjakovs (Lillich, Ettwein), 0:5 (30.) Meier (Krymskiy, Schubert), 1:5 (31.) Neudecker (Andzs, Straub), 1:6 (43.) Gams (Homjakovs, Svedlund)

Strafminuten: Füssen zehn, Memmingen zwölf.

Kader ECDC Memmingen: Tor: Roth (60:00), Flott-Kucis – Verteidigung: Svedlund, Meisinger; Blake, Ettwein; Kurz, Menner – Angriff: Pfalzer, Gorgenländer, Fominych; Brassard, Spurgeon, Ouderkirk; Gams, Homjakovs, Lillich; Meier, Schubert, Krymskiy. (mfr)