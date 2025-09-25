Die Memminger Indians wollen zum zweiten Mal in dieser Saison jubeln

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen empfängt am Freitagabend ab 20 Uhr in der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg die „Black Hawks“ aus Passau. Die Gefro-Indians, die am Freitag ihren alljährlichen Blaulichttag veranstalten, wollen den zweiten Heimsieg der Saison einfahren, ehe es am Sonntag zum Derby nach Füssen geht. Mitglieder von Blaulicht-Organisationen sind am Freitag zur Partie eingeladen. Tickets können bereits im Vorverkauf erworben werden.

Nach dem Auftaktsieg gegen Erding und der Overtime-Niederlage gegen Stuttgart will der ECDC mit einer überzeugenderen Leistung wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Die Memminger mussten zuletzt krankheitsbedingt auf Angreifer Markus Lillich verzichten. Er könnte nun wieder ins Line-Up zurückkehren. Kapitän Tyler Spurgeon feierte am Sonntag sein Saisondebüt, als er, erstmals als deutscher Staatsbürger, für die Memminger aufs Eis ging.

Die „Black Hawks“ sind recht gut gestartet

Am Freitag findet, im Rahmen der Partie gegen Passau, der jährliche Blaulichttag beim ECDC statt. Ehrenamtliche Hilfskräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehren und anderen Organisationen sind zum Spiel gegen die Niederbayern eingeladen und können das Spiel am dritten Oberliga-Spieltag am Hühnerberg kostenlos verfolgen. Wie in den Jahren zuvor dürften nach Angaben des ECDC auch 2025 wieder mehrere hundert Einsatzkräfte teilnehmen.

Die Gäste aus Niederbayern kommen mit einer Bilanz von einem Sieg nach Overtime sowie einer Niederlage in die Maustadt. Das anspruchsvolle Startprogramm der „Black Hawks“ führte sie zuerst nach Heilbronn, wo es am ersten Spieltag ein 1:4 gab. Im Heimspiel danach wurde aber Bad Tölz nach Verlängerung besiegt, was zu einem insgesamt doch guten Auftakt in die neue Spielzeit führte.

Ex-Indian Marco Eisenhut hütet das Passauer Tor

Gefährlichster Akteur der Passauer ist bislang Kontingentspieler Brendan Harrogate, der vier Scorerpunkte aufweist. Mit Andrew Schembri und René Röthke verfügt Passau außerdem über starke Routiniers. Der Ex-Memminger Marco Eisenhut hütet das Tor der „Black Hawks“.

Der EV Füssen (EVF) geht mit einem Zähler aus zwei Partien ins kommende Wochenende. Die Ostallgäuer mussten sich Absteiger Selb geschlagen geben, holten anschließend in Bayreuth aber einen Zähler. Die Füssener konnten mit Bauer Neudecker einen der gefährlichsten Angreifer der Liga halten, auch Kapitän Julian Straub (früher auch Memmingen) ist weiterhin für seinen Heimatklub aktiv.

Ein Memminger Fanbus fährt nach Füssen

Zu überwinden gilt es am Sonntag Stammtorhüter Benedikt Hötzinger, der hinter Ex-Indians-Verteidiger Henry Homann den Kasten versuchen wird sauber zu halten. Spannend beim EVF sind außerdem mehrere Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren, die den Kader von Trainer Daniel Jun ergänzen. Ein Bus zur Partie wird eingesetzt. Traditionell werden laut ECDC zahlreiche Memminger den Weg an den Kobelhang mit antreten.

Die Partie am Freitag in Memmingen beginnt um 20 Uhr. Karten sind bereits im Vorverkauf sowie dann auch an den Abendkassen erhältlich. Der ECDC erwartet auch beim zweiten Heimspiel der Saison eine Kulisse von mehr als 2000 Zuschauern.