Gartler ernennen Ehrenvorsitzenden

Ewald Zeitler ist seit 1994 Mitglied im OGV Eisenburg. Im Jahre 1998 wurde er zum zweiten Vorsitzenden gewählt und hat dann im Jahre 2002 den Vorsitz des Vereins übernommen. Der Biologie-Gymnasiallehrer lässt jetzt sein ganzes Fachwissen in den Verein fließen.

Eine Streuobstwiese unter Einbeziehung von Baumpaten wurde unter seiner Regie erstellt. Es folgte die Pflanzung einer Friedenseiche mit dazugehöriger Rundbank, gefertigt von Willi Kirchner, anlässlich des 60-jährigen Friedens 2005. Ein besonderes Anliegen war das Anlegen und Bepflanzen eines Weinberges 2007 am Südhang der ehemaligen Schule. Seitdem ist Eisenburg ein Stadtteil von Memmingen mit eigenem Weingut.

Im April 2011 hat Ewald Zeitler zum Gedenken an den Wiedergründer des Bayerischen Landesverbands für Gartenbau- und Landespflege, Dachverband der Obst- und Gartenbauvereine in Bayern, Pfarrer Korbinian Aigner zu dessen 125-jährigem Geburtstag einen nach ihm benannten Korbinians-Apfelbaum mit vielen Vereinsmitgliedern gepflanzt. Nicht zu vergessen sind seine alljährlichen Anleitungen zum Obstbaumverschnitt der Streuobstwiese, seine Pflanzenbörse, Radausflüge, Grill- und Weinfest sowie der Jahresausflug.

Aus gesundheitlichen Gründen tritt Ewald Zeitler zu einer weiteren Wahl nicht mehr an. Der Vorsitzende Werner Schatz und die Vereinsmitglieder bedankten sich für die jahrzehntelange, überragende Arbeit als Vorsitzender, und sie ernannten nunmehr Ewald Zeitler zum Ehrenvorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Eisenburg, überreichten ihm die Urkunde und wünschten ihm alles Gute.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!