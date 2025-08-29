Icon Menü
Vermisste Valerie von M. aus Lauben: Eine Leiche, ein Geständnis - und viele offene Fragen

Zweifache Mutter aus Lauben tot

„Es geht um die Rekonstruktion des ganzen Abends“: Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft

Nach der Obduktion steht fest: Bei der im Unterallgäu gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste Valerie v. M. Ihr Partner hat ein Geständnis abgelegt.
Von Felix Futschik und Sascha Borowski
    •
    •
    •
    Am Freitag bestätigt die Polizei offiziell: Bei der gefundenen Leiche im Unterallgäuer Lauben handelt es sich um die Vermisste Valerie von M., die seit über drei Wochen gesucht worden war.
    Am Freitag bestätigt die Polizei offiziell: Bei der gefundenen Leiche im Unterallgäuer Lauben handelt es sich um die Vermisste Valerie von M., die seit über drei Wochen gesucht worden war. Foto: Jajes Aimée

    Die seit über drei Wochen vermisste Valerie von M. aus Lauben im Unterallgäu ist tot. Polizeikräfte entdeckten am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück nahe Lauben, dem Wohnort der 36-Jährigen, ihre Leiche. Einen Tag später ergab die Obduktion, dass es sich um die zweifache Mutter handelt. Zuvor hatte ihr Lebensgefährte ein Geständnis abgelegt. Viele Fragen in dem dramatischen Fall sind aber noch unklar. Was wir bisher wissen und was nicht.

