„Es geht um die Rekonstruktion des ganzen Abends“: Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft

Die seit über drei Wochen vermisste Valerie von M. aus Lauben im Unterallgäu ist tot. Polizeikräfte entdeckten am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück nahe Lauben, dem Wohnort der 36-Jährigen, ihre Leiche. Einen Tag später ergab die Obduktion, dass es sich um die zweifache Mutter handelt. Zuvor hatte ihr Lebensgefährte ein Geständnis abgelegt. Viele Fragen in dem dramatischen Fall sind aber noch unklar. Was wir bisher wissen und was nicht.
Zweifache Mutter aus Lauben tot
