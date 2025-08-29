Zweifache Mutter aus Lauben tot „Es geht um die Rekonstruktion des ganzen Abends“: Mutmaßlicher Täter sitzt in U-Haft

Nach der Obduktion steht fest: Bei der im Unterallgäu gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste Valerie v. M. Ihr Partner hat ein Geständnis abgelegt.