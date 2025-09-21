Drei Passagiere mit Messern und Pfefferspray – Polizei greift am Allgäu Airport ein

Am Flughafen Memmingen sorgten Kontrollen am Mittwoch (17.9.2025) für mehrere Polizeieinsätze. Der Sicherheitsdienst entdeckte bei drei Flugreisenden verbotene Gegenstände im Handgepäck: zwei Einhandmesser und ein Pfefferspray.

Die alarmierte Grenzpolizeiinspektion Memmingen stellte die Gegenstände sicher und leitete Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Luftsicherheitsgesetz ein.

Trotz der Sicherstellungen konnten die Männer im Alter von 21, 27 und 38 Jahren ihre gebuchten Flüge ab Memmingen antreten.

Wieder verliert ein Mann seinen Führerschein am Memminger Flughafen

Im gleichen Zeitraum beschlagnahmte die Grenzpolizei am Allgäu Airport auch den Führerschein eines 52-jährigen Mannes, der nach Tuzla in Bosnien und Herzegowina fliegen wollte. Die Beamten stellten fest, dass der Mann seine Fahrerlaubnis nach einem früheren Verkehrsverstoß längst in behördliche Verwahrung hätte geben müssen.

Da er das bislang versäumt hatte, wurde der Führerschein eingezogen. Der Mann durfte anschließend dennoch seinen Flug antreten, heißt es abschließend.

Flughafen Memmingen etabliert sich weiter

Der Flughafen Memmingen setzt seinen Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2025 nutzten knapp 1,7 Millionen Passagiere den Allgäu Airport – ein Plus von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Flugbewegungen stiegen deutlich auf 12.579 Starts und Landungen (+16,8 %). Damit gehört Memmingen zu den dynamischsten Flughäfen Bayerns und liegt bei der Wachstumsrate vor München und Nürnberg, bei den absoluten Passagierzahlen knapp hinter Nürnberg.

Das starke Plus führen die Betreiber auf die Ausweitung des Flugplans in Memmingen, zahlreiche Osteuropa-Verbindungen und touristisch attraktive Sommerziele zurück. Der aktuell gültige Sommerflugplan umfasst über 60 Ziele in 21 Ländern, innerdeutsche Flüge gibt es weiterhin nicht.

Viele Reisende aus Süddeutschland, Tirol, Vorarlberg und der Schweiz nutzen Memmingen als Alternative zu München oder Zürich. Für das Gesamtjahr peilt der Airport 3,5 Millionen Passagiere an, die Zahlen des ersten Halbjahres zeigen, dass er auf Kurs liegt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de