Die Grenzpolizei am Flughafen Memmingen hat einen ungewöhnlichen Diebstahl aufgeklärt. Am Sonntag (7.9.2025) meldete ein 71-jähriger Flugreisender, dass ihm bei der Handgepäckkontrolle mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet wurden.

Die Ermittler überprüften die Angaben sofort mithilfe der Videoüberwachung. Die Aufnahmen bestätigten den Verdacht: Tatsächlich hatte eine dreiste Diebin das Bargeld während der Kontrolle unbemerkt aus der Gepäckschale genommen und einbehalten.

Flughafen Memmingen: Dreiste Diebin kommt nicht unbemerkt davon

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Verdächtige bereits im Wizzair-Flugzeug nach Pristina im Kosovo. Noch während des Fluges nahmen die Memminger Beamten Kontakt mit der Polizei am Zielflughafen auf.

Nach der Landung identifizierten die dortigen Kollegen die mutmaßliche Täterin und nahmen ihre Personalien auf.

Bei ihr handelt es sich um eine 59-jährige Frau. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiter, teilt die Grenzpolizei am Memminger Flughafen abschließend mit.

Grenzpolizei am Allgäu Airport täglich im Einsatz

Zu den Aufgaben der Grenzpolizeiinspektion am Flughafen Memmingen zählen nicht nur Ein- und Ausreisekontrollen, sondern auch die Bekämpfung von Schleusungsdelikten, Urkundenfälschungen und Eigentumsdelikten. Jährlich kontrollieren die Beamten am Allgäu Airport mehrere Hunderttausend Passagiere.

Immer wieder registriert die Polizei in Memmingen Straftaten während der Sicherheitskontrollen. Neben Diebstählen kommt es vor allem zu Funden verbotener Gegenstände oder gefälschter Reisedokumente.

Bei der Grenzpolizei am Flughafen Memmingen arbeiten aktuell rund 90 Beamtinnen und Beamte. Die Einheit soll in den kommenden Jahren auf bis zu 130 Kräfte wachsen. Auf dem Flughafengelände entsteht dafür ein neues Dienstgebäude.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung: FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de